Горстка этого суперпродукта ежедневно может снизить риск слабоумия на 12%

Новое исследование ученых показало, что всего 30 граммов одного продукта ежедневно оказалось достаточно, чтобы защитить от снижения когнитивных функций и остановить старение мозга.

Что именно нужно есть для здорового мозга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на GeroScience journal .

Какой продукт нужно есть для профилактики деменции

Новое исследование показало, что употребление горсти определенного продукта ежедневно может предотвратить распространенное прогрессирующее состояние. Согласно исследованиям регулярное потребление орехов может снизить риск развития деменции на 12%.

Деменция - это синдром или группа симптомов, связанных с постоянно продолжающимся старением мозга. Эта болезнь неизлечима.

Хотя слабоумие распространено среди людей старше 65 лет, возраст не является единственным фактором риска деменции.

Считается, что около 40% случаев деменции можно предотвратить, изменив образ жизни.

А теперь исследование показало, что орехи снижают риск развития болезни. В рамках исследования команда из Испании и Португалии проанализировала данные 50386 участников.

Люди были в возрасте от 40 до 70 лет. Их разделили на группы в зависимости от употребления орехов, образа жизни, состояния здоровья и диагноза деменции.

Затем их разделили на разные категории в зависимости от частоты употребления орехов. Команда обнаружила, что употреблявшие орехи имели на 12% меньше шансов на развитие деменции. Снижение риска было более значительным у тех, кто потреблял орехи ежедневно с умеренной порцией около 30 граммов, что составляет приблизительно горсть.

Несоленые орехи оказались наиболее полезными.

"Стратифицированный анализ показал, что употребление несоленых орехов до одной горсти 30 граммов в день, связано с наибольшим защитным действием. Ежедневное употребление орехов может играть защитную роль в профилактике деменции", - сообщили ученые.

Эти выводы основаны на предыдущих исследованиях, свидетельствующих о том, что средиземноморская диета является одним из лучших типов диеты для минимизации риска деменции.

Она богата растительной пищей, включая орехи, бобы и цельные зерна, а также фрукты, овощи и полезные жиры, такие как жирная рыба и оливковое масло.