Життя не стане звичним: коронавірус залишає у перехворілих серйозний відбиток на здоров’ї

Наслідки перенесеного коронавірусу позначаються на здоров'ї та роботі (колаж: РБК-Україна)

Вчені дослідили стан людей після одужання від коронавірусу

Перенесений коронавірус негативно впливає на фізичне і психічне здоров'я людей. На відновлення організму знадобиться певний час. Найчастіше після одужання у людей виникають проблеми здоров'ям, роботою або грошима.

Так, щоб визначити наслідки коронавірусу, американські науковці провели дослідження і опитали телефоном майже 500 пацієнтів за два місяці після виписки з лікарні.

Як йдеться в журналі Annals of Internal Medicine виявилося, більшість пацієнтів після перенесеного коронавірусу скаржилася на проблеми із серцем і легенями. Загалом таких було 159 осіб, із них 92 заявляли, що такі проблеми виникли вперше, або відбулося загострення.

У ще 65 людей, яким вдалося побороти коронавірус, зник нюх і смак, а у 58 осіб погіршилася здатність виконувати буденні речі.

Примітно, що приблизно половина людей після одужання від коронавірусу повідомила про погіршення емоційного стану. Майже 30-м особам знадобилася допомога психологів.

Також чимало людей після перенесеного коронавірусу так і не повернулися на роботу. Хтось залишався вдома через погіршення здоров'я, а когось за час лікарняного звільнили. А тим, хто повернувся до праці, довелося полегшити свої функції або скоротити кількість робочих годин.

Вчені теж простежили за здоров'ям 1648 пацієнтів, яких госпіталізували в 38 лікарень Мічигану. За їхніми висновками, 24% із них померли у клініках і 17% - вдома після за два місяці після виписки. Водночас нині, наголошують дослідники, смертність від наслідків коронавірусу в лікарнях суттєво знизилася.

Нагадаємо, лікар Олександр Лінчевський заявив, що захистити людей від інфікування коронавірусом здатна лише вакцина або антитіла до хвороби, які виробляє організм після перенесеного COVID-19.

Також раніше лікар-епідеміолог з Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк пояснила, чому в Україні зростає захворюваність на коронавірус. За її словами, це було прогнозовано.