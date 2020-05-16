Життя після карантину: як схуднути після тривалого періоду ізоляції

Як швидко схуднути після карантину (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, як позбавитися від зайвої ваги після двох місяців карантину

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу призвів до того, що багато українців засіли вдома. Від постійного знаходження поруч з кухнею, люди почали набирати зайву вагу. Однак карантинні обмеження почали знімати й попереду літо, а значить потрібно доводити до ладу фігуру. Експерти розповіли, як повернути собі бажану форму і перестати використовувати їжу як ліки проти стресу і тривоги.

Карантин став справжнім випробуванням для більшості українців. Один з викликів – налагодити режим: впорядкувати харчування, спорт і відпочинок. Адже на вулицю виходити не бажано, а всидіти вдома з дітьми – ще та завдання.

Утриматися від вживання солодощів вкрай важко, адже господині майже цілий день проводять на кухні. Тому проблема надмірної або недостатньої ваги – швидше психологічна, ніж фізіологічна.

"Коли в наш шлунок потрапляє їжа, це створює відчуття якоїсь стабільності та спокою. Інший спосіб боротьби з тривогою – це коли людина абсолютно відмовляється від їжі", – пояснила психолог Інна Велігурська у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Щоб налагодити харчування, психолог радить насамперед зізнатися собі, що є проблема, і не їсти механічно.

"Треба сказати собі – стоп, я повечеряв, а те, що мені зараз хочеться поїсти – це стан тривоги. Фізичні навантаження, обійми, секс, звичайно, якщо за бажанням – допомагають подолати стрес", - пояснила психолог.

Щоб скинути вагу – не обов'язково голодувати, підкреслюють дієтологи. Треба просто впорядкувати своє меню.

"Уявімо собі тарілку, її треба розділити навпіл – половину, навіть більшу частину тарілки, повинні займати овочі, другу, меншу частину тарілки, повинні займати невелика кількість білкових продуктів – це яйця, нежирне м'ясо, птиця, бобові, гриби", – прокоментувала дієтолог Оксана Скиталінська в ефірі каналу "Україна".

Їсти потрібно два-три рази на день, невеликими порціями. М'ясо – не смажити, а тушкувати з невеликою кількістю масла, на десерт вибирати фрукти, ягоди та чорний шоколад. Людям з недостатньою вагою можна вживати більше каш і збільшити кількість приймання їжі. Також дуже важлива звичайна зарядка. Фізичні навантаження не тільки роблять тіло струнким, але і борються зі стресом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти слід виключити з раціону людям після досягнення 40 років.

Автор: Маруся Щаслива