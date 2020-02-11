Життя з епілепсією: Супрун розвіяла популярні міфи

Уляна Супрун розповіла про епілепсію та правилах надання першої допомоги при нападах. Крім того, колишня керівниця МОЗ України прокоментувала міфи, що оточують це захворювання.

Це неврологічне захворювання є одним з найпоширеніших у світі - від епілепсії страждають близько 50 мільйонів людей на планеті, стверджує ВООЗ.

Епілепсія - тривалий неврологічний розлад, основним проявом якого є відносно регулярні судомні напади по всьому тілу або в певній частині, пише Супрун у своєму Facebook.

"Усі люди з епілептичним синдромом мають епілептичні напади, проте не всі, хто мають такі напади, отримують діагноз "епілепсія". Наприклад, у немовлят можуть траплятися епілептичні напади під час високої температури", - зазначає вона.

Причиною будь-яких епілептичних нападів є надлишок електричних імпульсів у мозку, і вони відрізняються інтенсивністю і часом, розповіла медик. Напад може виглядати і як незначний провал в пам'яті, і як судоми в усьому тілі з піною з рота. Хоча піна виділяється також не завжди.

Епілепсія не заразна і не є інфекційним захворюванням, що передається повітряно-крапельним шляхом.

Супрун розповіла про проект Дарини Пилипчук, покликаний поширювати інформацію про захворювання та руйнувати міфи. У мережі під хештегом #менеценелякае люди з епілепсією та їх родичі розповідають свої історії про те, як вони живуть та з чим стикаються.

"Також Дарина розповідає, чому не потрібно називати людей з епілепсією "епілептиками" і як правильно надавати першу допомогу", - йдеться в публікації.

Якщо у людини судомний напад - що потрібно робити

Якщо ви бачите, що у людини стався напад епілепсії, будьте з нею поруч, доки напад не закінчиться самостійно.

Подбайте про те, щоб простір навколо людини був безпечним і покладіть щось під голову, щоб не було травм під час судом. Не кладіть нічого в рот і не намагайтеся стримати судоми силою.

Переверніть людину в стабільне бічне положення та відмітьте час початку судом. Якщо напад триває більше 5 хвилин, викликайте "швидку".