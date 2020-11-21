Життя після COVID-19: український лікар розповів про наслідки та "бонуси" для організму

У тих, хто перехворів на коронавірус, після одужання залишаються наслідки недуги, і для початку ефективного відновлення організму краще виконати певне лабораторне обстеження.

Про це розповів український лікар Тарас Жиравецький, який дав у своєму Facebook кілька порад, як швидше оговтатися після COVID-19.

"Мінімум, який я рекомендую це загальний аналіз крові, реактивний протеїн, феритин, д-димери, алт, аст, ггт, білірубін загальний та прямий, креатинін, сечовина, сечова кислота, залізо, глюкоза", - йдеться у публікації.

Також лікар перерахував наслідки від коронавірусної хвороби після одужання, які зустрічаються найчастіше.

Пітливість - може залишатися ще кілька тижнів

Субфебрильна температура 37,2, яка частіше буває в алергіків і тих, у кого високий igE. Також причиною такої температури може бути активація герпес вірусів на тлі зниження імунітету

Стан апатії та постійної втоми

Повторне запалення легенів через бактеріальні інфекції

Загострення геморою

Загострення подагри

Зниження ваги після COVID-19 в огрядних пацієнтів

Виникнення тромбозів

Збільшення рівня глюкози та глікованого гемоглобіну у пацієнтів з цукровим діабетом

Печінкові проби - ще 14-20 днів після хвороби (як наслідок прийому нестероїдних протизапальних)

Кашель - навіть понад місяць

Нюх може зникнути на кілька місяців

Головний біль.

"Якщо у вас будуть заїди, білий язик, відчуття дискомфорту в роті, висип на статевих органах - не лякайтесь це найімовірніше кандидоз", - зазначив лікар.

Також він розповів, що пацієнти у віці до 30 років після одужання можуть повністю відновитися за 2 тижні

"Організм розумний, і сам відновить себе, мікрофлора у кишківнику після антибіотику також відновиться самостійно до 14 днів без пробіотиків", - розповів медик.

При цьому Жиравецький звернув увагу на деякі "додаткові плюси" для організму, які можуть проявитися після одужання від коронавірусної хвороби.

"Якщо ви приймали антибактерійні - це могло вплинути позитивно на перебіг гастриту, який часто є викликаний бактерією гелікобактер пілорі, також якщо у вас був ієрсініоз - бактерія, яка викликає запалення у кишківнику Ви також можете отримати бонус - зменшення або повне знищення цієї бактерії і покращення стану роботи кишківника. Переконаний, що пацієнти у кого був діагностований аутоімунний тиреоїдит до ковіду з високим показником анти-ТПО, також будуть здивовані, що аналізи можуть покращитись, бажано доречі повторити ще раз аналізи на гормони щитовидної залози та анти-ТПО. У кого був синусит чи гайморит він також може минути паралельно", - розповів лікар.

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