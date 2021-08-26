Як живуть курсантки, яких минулого року збив п'яний майор: "хочеться бути на своїх двох"

Галина

Після ДТП Галину Ніколін відвезли в лікарню з переломами обох ніг. Спочатку вона лікувалася у військовому госпіталі з іншими двома постраждалими, а потім вирушила у приватну реабілітацію до Львова.

Галина Николин (фото: hromadske.ua)

Вона довго не могла спати і їсти, була тривожність, тому їй прописали антидепресанти. Реабілітацію вона закінчила тільки на початку березня. Зараз дівчина заново вчиться ходити.

Галина Николин (фото: hromadske.ua)

При цьому у неї з'явилися фобії стосовно автомобілів. Повноцінно займатися навчанням вона змогла лише з травня. Також варто зазначити, що ходити довго вона не може досі.

У вересні її чекає ще одна операція на ногах. Лікарі будуть діставати металеві конструкції. Галина думає, що лікарі поставлять нові, тому що кістка на одній нозі не хоче зростатися.

Тетяна

Тетяна Ніколаєва через ДТП втратила ногу. Більше 5 місяців вона лежала в лікарні і проходила реабілітацію. Протез їй зробили в кінці листопада, але до нього вона звикла не відразу, знадобилося кілька місяців.

Тетяна Ніколаєва (фото: hromadske.ua)

Взимку вона почала повертатися до навчання, але їй було складно ходити, особливо через сніг, тому Тетяні дозволили відвідувати заняття через день. За словами дівчини, вона не може повноцінно працювати, займатися домашніми справами, оскільки швидко втомлюється.

Але є і радісні події в її житті. Цього року Тетяна вийшла заміж.

Тетяна Ніколаєва (фото: hromadske.ua)

Саша

Саша Гуй отримала найважчі травми. Вона втратила одну ногу, а за іншу довгий час боролися лікарі. Спочатку вона перебувала у військовому госпіталі, але потім її відправили до Німеччини.

Саша Гуй (фото: hromadske.ua)

Там вона знаходиться одна, через коронавірус відвідувачів в госпіталь не пускають. Коли дівчина згадує про батьків, починає плакати. Вона мріє, що коли побачить близьких, то тоді вже буде обходиться без коляски.

Саша Гуй (фото: hromadske.ua)

"Хочеться приїхати і бути на своїх двох, пройтися без сторонньої допомоги, щоб батьки теж були щасливі..." - розповіла вона.

Дівчина намагається не згадувати про аварію, але сподівається, що майор відповість за свої дії. Вона обурена, що майор заплатив 168 тисяч гривень застави і вийшов на свободу, а вона замкнена в чотирьох стінах госпіталю.

Майор

Володимир холодний з журналістами не розмовляє. Його адвокат каже, що він перебуває вдома зі своєю сім'єю. На роботу він не ходить, але з військової частини його не звільняють - до рішення суду.