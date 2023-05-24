Живой кошмар. У украинки нашли длиннющего паразита под кожей: что известно

Что известно о дирофиляриозе

По словам экспертов, во время оперативного вмешательства была обнаружена самочка нематоды Dirofilaria repens. Это существо вместе с имеющейся проблемой пациентки медики успешно удалили.

Дирофилярия переводится, как злая нить. Это тканевый гельминт, поражающий как человека, так и животное.

Раньше считалось, что дирофиляриозом болеют только животные. Прежде всего - собаки, но в последние годы все чаще стали регистрироваться случаи заражения людей.

Известно, что случаи местного подкожного дирофиляриоза фиксируются в Ровенской области с 2005 года. Эта находка в Сарнах - уже 46.

Кто переносчик болезни

Специалисты говорят, что переносчиками болезни являются комары. А источником заболевания становятся домашние животные. Когда комар присасывается к больному животному, живые личинки глистов попадают в его организм.

В результате в течение 10 дней они развиваются до инвазионной стадии. Дальше такой комар кусает человека и происходит заражение.

Подкожный дирофиляриоз можно заподозрить, когда под кожей (чаще всего на веках глаз) появляется безболезненная опухоль, иногда с ощущением жжения или зуда.

Когда дирофилярия локализуется в области глаза, может возникнуть отек век, боли, слезотечение, иногда больной испытывает активное ползание гельминта под кожей. После удаления паразита наступает выздоровление.

Как защититься

Важной мерой профилактики является защита от укусов комаров.

Для недопущения проникновения комаров в свои дома следует позаботиться об антимоскитных сетках. Во время пребывания на природе следует обязательно применять репелленты и фумигаторы, чтобы не допустить передачи болезни.