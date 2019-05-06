Живе на широку ногу: новий голова Одеської ОДА шокував запитами

Новий голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Паращенко не приховує своєї любові до розкішного життя. Шокуючі запити голови опублікував Поліграф на YouTube-каналі.

Сергія Паращенко знають як двоюрідного брата колишнього президента - Порошенко. Виявляється, у нього є триповерхова вілла, "Роллс-Ройс", "Бентлі", "Порше", "Лексуси" та "Мерседеси".

Наголошується, що в квітні, за 2 тижні до другого туру президентських виборів, Сергій Паращенко став губернатором, а Максима Степанова відсторонили від виконання обов'язків.

Відео: (YouTube/Поліграф)

Нинішній губернатор Одеської області викликає масове незадоволення серед мешканців Одеси, оскільки занадто відкрито демонструє любов до розкоші, коли у місцевих купа проблем та низькі зарплати.

Журналісти дізналися, що чиновник володіє на Французькому бульварі в Одесі величезним триповерховим палацом, який має площу в 2000 кв. м. та підземний паркінг на 10 автомобілів. Також є запасна квартира у Відні.

Нагадаємо, що в Одесі за хабар засудили двох поліцейських. Правоохоронці свою провину заперечували, однак їх спільник свою провину визнав і під час допиту дав свідчення.

Раніше митрополит РПЦ пояснив потребу в елітних авто. До речі, у священика є авто Toyota Camry, однак він його до дорогих не відносить. Також у митрополита є два водія, які працюють через тиждень.