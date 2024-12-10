Жизнь без сексуальных отношений. Можно ли быть человек счастливым без них?

Эксперт отмечает, что секс - это важная часть жизни, но она не единственная. Есть люди, для которых он на первом месте, а есть те, кто вообще без него чувствует себя отлично.

"Это называется асексуальность - когда человека не интересуют интимные отношения, но это не мешает ему создавать искренние, глубокие эмоциональные связи. Главный вопрос - а что для вас есть счастье? Для кого-то это - страсть и ночи без сна, а для кого-то - разговоры до утра, совместные путешествия или крепкие объятия", - объясняет Виталий Курсик.

Он добавил, что счастье - это то, что приносит человеку радость и наполняет его жизнь смыслом. И если секс не является приоритетом, это не значит, что вы чего-то лишены.

Но могут ли быть счастливыми отношения, в которых нет секса?

"А как насчет отношений? Здесь все зависит от партнеров. Если обе стороны согласны, что секс не является главным, они могут построить счастливый союз на основе доверия, дружбы и общих интересов", - говорит специалист.

Он объяснил, если для одного партнера это важно, а для другого нет, тогда уже возникает дисбаланс, который нужно решать. Либо договариваться на какие-то определенные условия, либо строить отношения с другим человеком, который будет разделять ваши взгляды.

Так можно ли быть счастливым без секса? Да, можно. Счастье - это не формула, где обязательно должен быть секс. Это сочетание ваших желаний, потребностей и образа жизни.

"Главное - слушать себя и своего партнера. Если вы оба довольны тем, как все складывается, то это и есть счастье. Поэтому не стоит мерить всех одной меркой. Для кого-то секс - это топливо для отношений, а для кого-то - только опция, без которой все равно можно быть счастливыми. Живите, как комфортно именно вам!" – советует Виталий Курсик.