Жизнь без сексуальных отношений. Можно ли быть человек счастливым без них?
Можно ли быть счастливы без сексуальных отношений? Вопрос деликатный, но важный. Многие считают, что без сексуальной жизни счастье невозможно. Мол, это база всего: отношений, близости, гармонии. Но так ли это?
Может ли человек быть счастлив без сексуальных отношений, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Эксперт отмечает, что секс - это важная часть жизни, но она не единственная. Есть люди, для которых он на первом месте, а есть те, кто вообще без него чувствует себя отлично.
"Это называется асексуальность - когда человека не интересуют интимные отношения, но это не мешает ему создавать искренние, глубокие эмоциональные связи. Главный вопрос - а что для вас есть счастье? Для кого-то это - страсть и ночи без сна, а для кого-то - разговоры до утра, совместные путешествия или крепкие объятия", - объясняет Виталий Курсик.
Он добавил, что счастье - это то, что приносит человеку радость и наполняет его жизнь смыслом. И если секс не является приоритетом, это не значит, что вы чего-то лишены.
Но могут ли быть счастливыми отношения, в которых нет секса?
"А как насчет отношений? Здесь все зависит от партнеров. Если обе стороны согласны, что секс не является главным, они могут построить счастливый союз на основе доверия, дружбы и общих интересов", - говорит специалист.
Он объяснил, если для одного партнера это важно, а для другого нет, тогда уже возникает дисбаланс, который нужно решать. Либо договариваться на какие-то определенные условия, либо строить отношения с другим человеком, который будет разделять ваши взгляды.
Так можно ли быть счастливым без секса? Да, можно. Счастье - это не формула, где обязательно должен быть секс. Это сочетание ваших желаний, потребностей и образа жизни.
"Главное - слушать себя и своего партнера. Если вы оба довольны тем, как все складывается, то это и есть счастье. Поэтому не стоит мерить всех одной меркой. Для кого-то секс - это топливо для отношений, а для кого-то - только опция, без которой все равно можно быть счастливыми. Живите, как комфортно именно вам!" – советует Виталий Курсик.
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