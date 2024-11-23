Жизнь победительницы Национальной лотереи превратилась в кошмар: какие беды ей принес джекпот

Лара Гриффитс даже не могла представить себе, через какой "абсолютный ад" ей придется пройти после выигрыша в лотерее. На момент получения джекпота ей и ее мужу Роджеру было через 30 лет, они жили в Западном Йоркшире и воспитывали маленькую дочь.

Вдруг они получили известие, что Лара стала победительницей Национальной онлайн-лотереи и ее выигрыш составил 1,8 млн. фунтов (1,255 млн. долларов).

"Здравый смысл тогда не было. Я даже не помню разговора с Роджером о том, как распоряжаться деньгами. Помню, что была страшная паника и абсурд", - вспоминает Лара.

С Роджером она познакомилась в университете, в 1997 году они поженились, а в октябре 2005 – в мгновение ока стали сказочно богатыми. На тот момент Лара работала учителем театрального искусства, Роджер был ИТ-менеджером, а старшей дочери Руби было всего 22 месяца.

Сначала они не поверили в свой выигрыш и думали, что это шутка. А вскоре они начали тратить, не задумываясь.

Лара в 2005 году (фото из личного архива)

Впоследствии купили себе новое жилье за 450 тысяч фунтов стерлингов, куда быстро переехали. Но счастье длилось недолго.

В 2010 году их роскошный новый дом сгорел.

"У нас был катастрофический пожар в доме. Все помещение сгорело, пока я была на работе, но Роджер, двое детей и собаки были внутри. Это был кошмар - мы потеряли все свое имущество. У нас даже одежды не было. Наш дом горел три дня", - рассказала Лара.

Следующие 8 месяцев семья жила в отелях, а также у матери Лары, пока их дом снова стал пригодным для проживания. Причина пожара так и не была установлена, хотя проводилось расследование. Родные не пострадали, хотя у меньшей дочери Китти есть постравматическое стрессовое расстройство.

В июле 2011 года Лара вместе с семьей переехала в отремонтированный дом, а еще через несколько месяцев ее брак с Роджером распался. Следующие два года женщина называет "абсолютным адом", поскольку она пыталась восстановиться после развода и воспитывать детей. На момент завершения развода в 2013 году денег у Лары уже не осталось.

"Мне пришлось продать дом, продать свой бизнес, а потом продать все, чем я владела. Это была абсолютная катастрофа. Это было действительно ужасно. У меня болезнь Крона, но я пыталась тогда оставить детей довольными и не сойти с ума".

Лара с новым партнером Яном (фото из личного архива)

Почти год у Лары не было другого выхода, как финансово положиться на свою мать. Сейчас Лара - тату-мастер, имеет свою студию. Дочери выросли: Руби - 20 лет, Китти - 17 лет. Они все вместе живут в доме матери Лары. А еще у нее новая любовь.

"Теперь я люблю свою жизнь. У меня были действительно трудные моменты, но я не жалею о своем выигрыше. Я сожалею, что у меня больше нет денег, но я планирую их когда-нибудь вернуть", - говорит она.