"Жизнь была под угрозой". Во Львове медики спасли 7-летнюю девочку от неизвестной инфекции

История спасения маленькой пациентки

7-летней Еве недавно удалили аппендицит. После операции она больше недели была дома, но внезапно ее состояние начало ухудшаться и беспокоить родителей. Ребенок отказывался от еды и воды. Родители обратились за помощью.

Анализы подтвердили, что состояние ребенка действительно ухудшается. Начали отказывать почки. Пациентку экстренно доставили из Ровно во Львов. Когда Еву довезли в медпункт, ее почки уже почти не работали. Жизнь ребенка была под угрозой.

"Уже через час после прибытия Ева была на операционном столе. Команда детских урологов Больницы Святого Николая срочно начала вмешательство, поскольку счет шел на минуты. В любой момент инфекция могла распространиться по всему организму, вызвать болевой шок и даже смерть ребенка", - пишут медики.

Еву уже выписали домой (фото: Первое медицинское объединение Львова)

Девочка несколько дней провела в реанимации

Врачи начали искать причину отказа почек. Они обнаружили, что органы девочки заполнены гноем. Необходимо было экстренно сделать канал для оттока мочи. Для этого врачи выполнили стентирование. Они провели из полости почки к мочевому пузырю тоненькие трубочки - стенты.

"Уже на следующий день после выведения нагноения почки Евы заработали. Так что стенты можно было удалять. Несколько дней девочка провела в реанимации, где ее состояние быстро стабилизировали", - добавляют врачи.

Ева уже вернулась домой совершенно здоровой девочкой. Она отлично чувствует себя и готовится идти в первый класс.

Ева чувствует себя абсолютно здоровой (фото: Первое медицинское объединение Львова)