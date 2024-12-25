Жизнь 4 знаков Зодиака перевернется с ног на голову. Карты Таро сулят им встречу с прошлым

Рыбы

Таро-гороскоп на среду сулит вам неожиданный разговор с человеком, который, как вам казалось, навсегда остался в прошлом. Не стоит этого бояться, в воспоминаниях вы сможете найти то, чего вам не хватает в настоящем. И это сможет перевернуть вашу жизнь с ног на голову, исключительно в положительном ключе.

Стрелец

Думайте о будущем, но не забывайте о своем прошлом. Скорее всего, 26 декабря вам придется увидеть человека, с которым у вас еще не решены все вопросы. Не бойтесь сжигать мосты, пора расставить приоритеты и выбрать то, что для вас действительно важно. У вас все получится, ваша жизнь наполнится радостью.

Овен

Карты Таро сулят вам судьбоносную встречу. И если кто-то считает встречу с бывшими плохим знаком, то вам стоит отказаться от этого стереотипа. Все дело в том, что вы не сможете двигаться вперед, пока не будете уверены на все 100 в том, что готовы выбрать человека, с которым отправитесь в это путешествие.

Весы

Звезды советуют вам задуматься о том, почему жизнь время от времени возвращает к вам людей из прошлого. Скорее всего, вы не решаетесь полностью "обнулиться", а потому не можете начать новую жизнь. Не бойтесь принимать решения, какими бы радикальными они вам не казались. Все будет хорошо.