ua en ru
Ср, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Жизнь 4 знаков Зодиака перевернется с ног на голову. Карты Таро сулят им встречу с прошлым

Среда 25 декабря 2024 21:02
UA EN RU
Жизнь 4 знаков Зодиака перевернется с ног на голову. Карты Таро сулят им встречу с прошлым Таро-гороскоп на среду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В жизнь представителей 4 знаков Зодиака уже в среду могут ворваться призраки прошлого. Люди, с которыми они давно попрощались, снова о себе напомнят. И это принесет кардинальные перемены.

У каких знаков Зодиака вскоре начнется новая жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рыбы

Таро-гороскоп на среду сулит вам неожиданный разговор с человеком, который, как вам казалось, навсегда остался в прошлом. Не стоит этого бояться, в воспоминаниях вы сможете найти то, чего вам не хватает в настоящем. И это сможет перевернуть вашу жизнь с ног на голову, исключительно в положительном ключе.

Стрелец

Думайте о будущем, но не забывайте о своем прошлом. Скорее всего, 26 декабря вам придется увидеть человека, с которым у вас еще не решены все вопросы. Не бойтесь сжигать мосты, пора расставить приоритеты и выбрать то, что для вас действительно важно. У вас все получится, ваша жизнь наполнится радостью.

Овен

Карты Таро сулят вам судьбоносную встречу. И если кто-то считает встречу с бывшими плохим знаком, то вам стоит отказаться от этого стереотипа. Все дело в том, что вы не сможете двигаться вперед, пока не будете уверены на все 100 в том, что готовы выбрать человека, с которым отправитесь в это путешествие.

Весы

Звезды советуют вам задуматься о том, почему жизнь время от времени возвращает к вам людей из прошлого. Скорее всего, вы не решаетесь полностью "обнулиться", а потому не можете начать новую жизнь. Не бойтесь принимать решения, какими бы радикальными они вам не казались. Все будет хорошо.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака добьются успеха в 2025 году.

Помимо этого, читайте Таро-гороскоп до конца недели.

Во время написания материала были использованы источники: Collective World, Your Tango.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрология
NEWS
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться