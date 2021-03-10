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У Житомирській області розповіли про повторні зараження COVID-19: хворіють по третьому колу

Автор: Людмила Жукова

В Житомирській області зафіксовані випадки, коли люди два рази перехворіли на COVID-19 заражалися і по третьому колу.

Про це повідомила перший заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко час брифінгу, повідомляє "Житомир онлайн".

За словами чиновниці, статистику кількості повторних заражень коронавірусу не ведуть. І за словами лікарів, немає особливостей перебігу COVID-19 вдруге. Таких випадків дуже мало.

"Ми фіксуємо поодинокі випадки, коли люди у третій раз захворіли на COVID-19", — сказала Остапченко.

Вона повідомила, що лікарні області, де надають допомогу хворим коронавірусом, загружені пацієнтами на 50%. Найбільший рівень завантаженості в лікарнях Бердичева, Новоград-Волинського, Чуднов, Малина, Андрушівки та Житомирського району.

"Що стосується Бердичева, то там завантаженість ліжок на сьогодні вже 88%. З Бердичева поки в інші медустанови ми не госпіталізували пацієнтів, а з Новоград-Волинського постійно це робимо, тому що там вже давно завантаженість ліжок межує зі 100%, тому з Новоград-Волинського перевозимо в обласну клінічну лікарню імені Гербачевського ", - зазначила Остапченко.

Як ми писали раніше, нові штами коронавіруса, які вже були зафіксовані на території України, набагато небезпечніше і заразніший попередніх варіантів цього захворювання.

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