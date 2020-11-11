У житомирській лікарні пацієнти з COVID-19 лежать в коридорах, а медперсонал спить на підлозі

В Житомирській області лікарні, в яких лікують людей з коронавірусною інфекцією, заповнені на 66%. При цьому половина медустанов вже переповнені, а в деяких заповнюваність становить понад 100%. Місць немає і хворих кладуть просто в коридорах, на канапках.

Медичного персоналу катастрофічно не вистачає і буває часто, що медсестри обслуговують кілька десятків пацієнтів і працюють по дві зміни поспіль. Іноді медсестри сплять прямо на підлозі. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла Ірина Яцик, яка лікувалася від коронавірусу в Житомирі.

За словами жінки, медперсоналу доводиться дуже непросто. Адже вони по 12 годин знаходяться в захисних костюмах і в гумових рукавичках. І так бігають весь день, а в цих костюмах стає жарко, і зняти їх вони не можуть.

Вона також опублікувала фото, на якому видно, що у медпрацівника повністю мокра спина після захисного костюма.

Медпрацівник у житомирській лікарні (фото: facebook.com/arina.acik)

"Я вночі вийшла в туалет. Перед ним на підлозі, обійнявшись, спали 2 медсестрички. Бо лягати ніде, кожен куточок відділення з хворим, так і лягли на пару хвилин, втомлені. В "скафандрах" і гумових рукавичках. Через секунду вони скочили з питанням, чи все "ок" у мене. Я навіть сказати не змогла, кивнула. Тому що це реальність. Реальність наших лікарень і лікарів", - написала жінка.

Нагадаємо, вдова померлого від COVID-19 розповіла про страшні умови лікування в лікарні Маріуполя.

Ми також писали про те, що в Харкові в лікарні, яка приймає коронавірусних хворих, пацієнти лежать в коридорі і там немає світла. Людям доводиться підсвічувати крапельниці телефонами.