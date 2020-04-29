Під Житомиром померла наймолодша жертва COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні зафіксований у 9 866 осіб, з яких померло 250 заражених. Сьогодні, 29 квітня, у Житомирській області відбулося ще два летальних випадки від коронавірусної інфекції. Помер 85-річний чоловік і 18-річний хлопець.

COVID-19 викликав у чоловіка з села Піски Житомирського району важку пневмонію, і його організм не зміг з нею впорається. Хлопець, який став наймолодшою жертвою коронавірусу в Україні, помер від кровотечі, що утворилася на тлі тромбозу.

Обидва чоловіки були на лікуванні у Житомирській центральній районній лікарні. Всього в області від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 10 осіб. Про це повідомляє Житомирська обласна державна адміністрація.

Станом на 29 квітня в Житомирській області зафіксовано 357 осіб заражених коронавірусом. При цьому за останню добу лікарі виявили тільки 3 нових випадки цього захворювання.

Нагадаємо, що українці найчастіше помирають не від коронавірусу, а від інших важких захворювань, включаючи рак, хвороби серця, судин та інші. Так, ішемічна хвороба серця за січень - лютий 2020 року забрала життя 47 211 осіб, інсульт став причиною смерті 13 471 особи, рак вбив 13 307 українців.