Під Житомиром загинула маленька дитина: мати бути смертельно п'яна

В Житомирській області, під час пожежі загинула трирічна дитина. Як з'ясувалося, п'яна мати залишила щось на плиті і заснула, що і призвело до серйозної пожежі. Подробиці розповіли у програмі "ТСН.Ранок".

Трагедія сталася в районному центрі Романів Житомирської області. Сусіди побачили дим і полум'я в будинку, де проживала жінка з двома маленькими дітьми. Вони викликали рятувальників, а самі кинулися на допомогу. Вони витягли з будинку двох жінок, які були без свідомості. До кімнати, в якої були діти, сусіди дістатися не змогли.

Рятувальники, які прибули на місце події, винесли малюків. Дівчинку у важкому стані доставили в лікарню, а ось трирічний хлопчик вже не подавав ознак життя. Постраждалих жінок також доставили в лікарню.

З'ясувалося, що напередодні трагедії жінки випивали алкогольні напої і швидше за все поснули, не вимкнувши газову плитку, на якій стояла каструля. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі дитини, а також будуть розслідувати бездіяльність соцслужб, до яких неодноразово зверталися сусіди і повідомляли, що діти знаходяться в несприятливих умовах.

"Між ліжками на підлозі знайшли одну дитину, друга дитина була під диваном. Попередньо: ймовірна причина пожежі – порушення експлуатації газових приладів. Щось стояло на плиті, і воно загорілося", - розповів начальник Романівського районного сектору ДСНС в Житомирській області.