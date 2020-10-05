Під Житомиром мисливці жорстоко розправилися з домашнім котом: такі розваги

У селі Біла Криниця Житомирської області стався кричущий випадок. Під воротами будинку вбили домашнього породистого кота. Так розважилися чоловіки, які цією дорогою йшли на полювання. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Господиня тварини Яна Старжинська написала пост у соцмережі про смерть свого улюбленця. У мережі це справа набула широкого резонансу. Жінка завела собі кота британської породи і душі в ньому не чула. В той день улюбленець чекав під воротами повернення додому своєї господині.

Як розповіла Яна, мисливці, які йшли повз, кидали тварину на ворота. Чоловіки з особливою жорстокістю знущалися над нещасним котом. Проходячий повз сусід спробував заступитися за тварину, але чоловіки погрожували йому мисливською рушницею. Після побиття кота розірвали на частини собаки, які йшли з чоловіками на полювання.

Яна написала заяву в поліцію, але минуло три тижні, і правоохоронні органи не реагували. Пост у соцмережі приніс більше користі і привернув увагу журналістів. Справа зрушила з місця. На місце злочину приїхали оперативники і почали розслідування справу.

За словами сусідів, чоловік убив кота, вже неодноразово був помічений за жорстокими діями.

Під Житомиром мисливці вбили домашнього кота

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