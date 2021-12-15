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Під Житомиром новорічна ялинка позбавила світла два села і мало не вбила батька 12 дітей (відео)

Автор: Володимир Костирін

Під Житомиром в селищі Романів ціла низка подій сталася при установці на центральній площі новорічної ялинки. Спочатку святкове дерево при транспортуванні обірвало дроти і позбавило два села світла та інтернету, а потім зламалося, коли на верхівці знаходився арборист - багатодітний батько.

Про це передає місцеве видання "Твій Романов".

Аварійну ялинку зрізали в селі Булдичів за 20 км від Романова та повезли на площу Єдності для встановлення. Під час перевезення незв'язані гілки хвойної красуні зачепили та розірвали інтернет-кабелі на стовпах у селах Романівка та Корчівка.

В результаті пошкодження оптоволоконного зв'язку без доступу до мережі залишилися кілька населених пунктів, а також і без світла.

Але неприємні пригоди на цьому не закінчилися - коли дерево вже в Романові стали монтувати на площі, при натягуванні тросів стовбур переломився навпіл, коли на самій верхівці знаходився чоловік. Потім ялинка впала вниз.

У Романові новорічна ялинка зламалася при установці, і впала разом з чоловіком-робітником (фото: tvijromaniv.in.ua)

За словами арбориста Олександра Виговського, батька 12 дітей, його в той момент врятувала страховка.

"Ми намагалися вирівняти ялинку. І в якийсь момент ялинка зламалася. Я, перебуваючи на висоті орієнтовно метрів 12, впав разом з верхівкою вниз. Врятувала страховка, правда, добре подряпала обличчя та отримав забій", - розповів чоловік.

Також з'явилося відео моменту падіння дерева, зняте камерою спостереження.

Відео: у Романові впала аварійна новорічна ялинка при установці

Після НП у селищній раді стали терміново шукати заміну новорічному дереву - адже свято відкриття заплановане на 19 грудня, День святого Миколая.

Все, що залишилося від святкової ялинки на центральній площі в Романові (фото: tvijromaniv.in.ua)

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі бабуся спалила ялинку в центрі міста.

Також ми писали про те, що лікар-педіатр нещодавно пояснив, яка ялинка не зашкодить здоров'ю - штучна чи справжня.

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Житомир