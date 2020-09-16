Під Житомиром знайшли останки воїнів Другої світової: вони трималися за руки

В Житомирській області археологи виявили останки 10 солдатів Другої світової війни. Воїни загинули в липні-серпні 1941 року.

Вчені розкопали могили в Пулинському районі на глибині 50 метрів.Там вони знайшли останки двох солдатів. Біля одного з них був алюмінієвий казанок, протигаз, ложка і пошкоджений медальйон, на жаль воїн залишиться невідомим. В іншого був протигаз. Про це повідомляється на сторінці "Історико-патріотичного об'єднання "Пошук" у Facebook.

Наступні два дні вчені працювали в Коростенському та частково в Лугинському районах. Саме тут вдалося знайти останки ще 8 червоноармійців. Один з них лежав на глибині 60 см, був у скрученій позі. Мав при собі каску СШ-39, саперну лопатку, ялові чоботи, протигаз і люстерко. Дуже цікавою знахідкою виявилося саморобне мідне кільце, але, на жаль солдат не мав при собі медальйона.

Під Житомиром знайшли останки солдатів Другої світової війни (фото: facebook.com/PoshukZhytomyr)

"Зовсім поруч виявили солдата №84 та №85. Вони лежали один до одного і було таке враження, що вони тримаються за руки ... Цікавим фактом є те, що солдат №84 був невеликого зросту і мав при собі флягу з вибитиою квіткою, чашку, саперну лопатку і медальйон! При солдаті №85 також виявлений медальйон", - сказано в повідомленні.

Як ми раніше писали, у Дніпрі археологи виявили стародавній склеп з останками мецената Олександра Поля.