Під Житомиром чоловік стріляв у кота, а влучив у сусідку: деталі інциденту

В Житомирській області стався неймовірний інцидент. Чоловік хотів налякати кота і почав стріляти в нього з пневматичної гвинтівки, але потрапив сусідці в око.

Інцидент стався в селі Морозівка Житомирської області. Місцевий житель побачив на огорожі свого двору чужого кота і схопився за пневматичну гвинтівку. Кіт від кулі не постраждав, бо вона влучила в око сусідці. Чоловік виправдовується, що це сталося випадково, але сусідка впевнена, що постріл був навмисний. Подробиці повідомили у ТСН.

Ввечері близько 11 годин пролунав постріл, і чоловік постраждалої жінки вискочив на вулицю, щоб з'ясувати, що сталося.

"Почув крик, вискочив, а вона вже була на веранді, закрила очі й кричала, що боляче та око вибили", - розповів Віктор.

Він одразу викликав медиків і жінку госпіталізували у ЦРЛ Брусилівського району. Лікарі розповіли, що куля потрапила жінці в куточок ока, пробила його і застрягла в носовій порожнині.

"При огляді ротової та носової порожнини, там було затікання крові. Була загроза попадання кулі в черепну порожнину через отвір поранення", - повідомив в. о. головного лікаря Брусилівської ЦРЛ Омелян Кавтишов.

Лікарі поки не визначилися, чи варто витягати кулю, але сподіваються, що зір пацієнтці вдасться зберегти.

Чоловік, який стріляв і пневматичної гвинтівки стверджує, що навіть не підозрював, що поруч з котом виявиться його сусідка. Він зізнався, що мішенню був кіт, який давно вже не дає йому спокою.

"Ну коти й в сараї, прийдуть і накладуть в сараї, там кішка така ряба є. Я не хотів стріляти, люди добрі, повірте", - кається чоловік.

Постраждала Наталія запевняє, що сусід знав, що вона біля паркану, через те, що вона перед пострілом з ним заговорила.

"Я йому відповіла, і він мені сказав, махнув ось так лівою рукою, мовляв, забери її звідти, або його звідти, і все. І це він підкинув рушницю, він навіть не прицілювався", - розповіла постраждала.

В поліції на цей момент вірять чоловікові, бо він добровільно видав зброю і зізнався у скоєному.

"З яких причин – він не пояснював, таким чином намагався налякати кішок. Її він не бачив", - додав в. о. начальника Брусилівського райвідділу поліції Сергій Сільчук.

А ось кіт на прізвисько Рижик вже двічі потрапив в неприємну історію з сусідом. Два роки тому сусід вистрілив по тварині й кулю довелося витягувати з кота. Варто відзначити, що поліція не стала порушувати справу про жорстоке ставлення до тварин.

За постріл у сусідку чоловікові загрожує покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Сусіди обурені інцидентом і переживають, що в наступний раз під шалену кулю можуть потрапити діти.

В Житомирській області чоловік стріляв кота, а потрапив сусідці очей

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