Під Житомиром блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному

У Житомирській області блискавка уразила дівчину, яка під час грози в будинку розмовляла по телефоні.
Про це повідомляє Управління з питань ЦЗ населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.
Так, інцидент трапився у вівторок, 8 червня, у селі Малий Кривотин. Блискавка уразила дівчина, коли та в хаті розмовляла по мобільному телефоні.
Дівчину 2006 року народження медики госпіталізували до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона знаходиться в травматологічному відділенні. Стан здоров'я дівчини лікарі оцінюють, як середнього ступеня важкості.
Зазначимо, що це вже другий випадок, який стався цьогоріч. Від удару блискавки також постраждав 42-річний мешканець Житомирського району.
Окрім того, всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не можна ними користуватися під час грози, їх необхідно вимкнути.
Раніше ми повідомляли, що в Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки.
Також штормове попередження оголошено у всіх областях України. Очікується злива та штормовий вітер.