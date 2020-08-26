Під Житомиром люди погрожують самосудом через вбивство бібліотекарки (відео)

В Житомирській області жорстоко вбили бібліотекаря. Тіло 39-річної Юлії Алексєєвої – матері двох дітей – знайшли задушеною на дорозі недалеко від її будинку. Село збунтувалося, люди кажуть, що у них сталося вже кілька злочинів, підозрюваного вони знають і загрожують самосудом.

Щоб заспокоїти людей, до них приїхала поліція, йдеться в сюжеті ТСН.

У центрі Яруня зібралося близько двох сотень людей, які вимагають справедливого розслідування вбивства, що сколихнуло Житомирську область.

Селяни розповідають, що у селі постійно відбуваються страшні події: у жінки посеред вулиці забрали телефон, але злочинця не знайшли, невідомий заліз у вікно і намагався задушити 15-річну дівчинку, на його слід поліція так і не вийшла.

У той страшний вечір бібліотекар Юлія Алексєєва була в кафе з подругами, а додому пішла сама. Її тіло знайшов в 200 метрах від будинку сусід, який рано-вранці йшов на роботу.

Очевидиця розповідає, що на обличчі Юлі не було живого місця, а сестра загиблої показує кров на землі, і каже, що вбивця нічого не забрав – ні телефону, ні гаманця.

Селяни підозрюють місцевого недолугого підлітка. Хлопця допитали, він дійсно був у той вечір у тому ж кафе, де святкував у компанії свій 17-й день народження. З Юлею того вечора в кафе вони розмовляли, а додому йшли однією дорогою, адже живуть поруч. Але все це непрямі докази, кажуть у поліції. Тепер потрібно чекати результатів експертизи.

Рідні підлітка кажуть, що на злочин він не здатний. І готові все показувати, розповідати і проводити будь-які експертизи. Сестра вбитої просить людей не нападати на сім'ю хлопця без доказів.

У Юлі залишилися чоловік і двоє дітей – 10 і 14 років.

Вбивство бібліотекаря в Житомирській області (відео: ТСН)

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