Під Житомиром побили ветерана АТО: в мережі оголосили "полювання" (відео)

Ветерана АТО в Бердичеві під Житомиром побив місцевий блогер після слів про те, що РФ воює проти України на Донбасі. Кричущий інцидент стався серед білого дня і після публікації в мережі відео інциденту викликала великий резонанс - звучать вимоги притягнути агресивного чолоківа до відповідальності та покарати за напад на учасника бойових дій, який воював на Сході нашої країни проти окупантів.

На ролику видко, як чоловік, у якому користувачі інтернету впізнали блогера Артура Сороченка з псевдонімом Малюк, вступає в суперечку з ветераном і нахабно заявляє, що РФ не нападала на Україну.

Зазначимо, що в мережі також пишуть про те, що у Сороченка вже була судимість.

Блогер Артур Сороченко побив ветерана АТО (Фото з соцмережі)

Як видно на кадрах, почалося все через те, що блогер пристав до ветерана через герб, а закінчилося ударами по голові кулаками та ногами.

Нижче подається діалог між ними перед бійкою:

"Що в тебе за герб? Ти патріот на**й, чи що?

- Я воюю, якщо чесно

- Ти воюєш? Проти якого ви воюєш?

- Проти Росії

- В сенсі проти Росії? Росія з нами не воює

- Росія снами воює

- Ні, з чого ти взяв?

- Це мені будеш розповідати?

- Це я тобі кажу

- Серйозно? Ти там був?

- Я там не був, я що довбо**? На**й мені там бути

- А що, о*ко грає? "Граєш" із цим усім?

- Ні. Можемо з тобою раз на раз зараз вирішити, у кого о*ко грає, у кого ні. Хочеш? Відійдемо, я дам телефон своєму товаришеві, він потримає..."

Відео: twitter.com/herooftheday10

У мережі повідомили дані Сороченка Артура Валерійовича (Малюк). Він народився 23 лютого 1987 року. Його мама Алла - вчителька, а отець Валерій працює директором центру Бердичівського виконкому. Також обурені користувачі інтернету дізналися телефон і адресу нахаби та передбачають, що незабаром з ним захочуть поспілкуватися з приводу інциденту.

Також один з юзерів в коментарях пише, що цей блогер вже раніше в Бердичеві встиг нажити собі погану славу своїми стрімами.

Відео: YouTube / Aleksandr Petrov

Як повідомлялося раніше, навесні у Києві побили ветерана АТО і його дружину через просте зауваження - інцидент стався у Дніпровському районі столиці, на Харківському шосе. В мережі опублікували відео і оголосили "полювання" на неадеквата.

Також ми писали про те, що в березні у Нововолинську в реанімації помер ветеран АТО, якого побив 15-річний подросткок. 40-річний чоловік потрапив до лікарні у вкрай важкому стані - у нього в голові була тріщина від вуха до вуха. Нападник затриманий.