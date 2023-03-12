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В Житомире офицер избил солдата-срочника, а теперь извиняется: "алкоголь - это недопустимо"

Виктор Витусевич, офицер, избивший солдата (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Одна из военных частей Житомира попала в скандал из-за избиения младшим лейтенантом солдата-срочника. Теперь офицер извиняется, но отмечает, что наказал солдата из-за "алкоголя в армии".

Смотрите ниже видео и подробности скандала в материале Styler.

Видео избиения выложили в сеть

В сети всплыло короткое видео, на котором видно, что мужчина бьет другого с ноги в туловище. В помещении присутствуют и другие военнослужащие, однако они наблюдают и не вмешиваются в конфликт.

Скриншот видео

Впоследствии появилось и видео с извинениями офицера.

Что говорит офицер

На видео он представился как Витусевич Виктор Анатольевич. В своем обращении он косвенно говорит, что причиной такого поступка стал "алкоголь в армии".

"Я - младший лейтенант буду с вами честным. Я был неправ и готов понести наказание, которого я заслуживаю. Но хочу сказать, что алкоголь в армии - это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы он ни был. Был - на учебке или в районе выполнения боевых действий. Это недопустимо и это нужно строго запрещать. Я буду отвечать за свои действия, но это не изменит моего отношения к алкоголю в армии", - заявил военный.

Пока что официальной реакции от военного руководства части нет.

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