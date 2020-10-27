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У Житомирі жінка жорстоко знущалася над собакою: вивісила тварину у вікно

Автор: Анна Шиканова

Сусіди зняли на відео те, що неадекватна жінка витворяла з цуценям

У Житомирі жінка взяла цуценя за задні лапи та вивісила з вікна багатоповерхового будинку головою вниз. Крик собаки почули сусіди. І цей інцидент відзняли на відео.

У мережі з'явилося відео жорстокого поводження з твариною. Мешканка Житомира трясла собаку за задні лапи у вікні багатоповерхівки. Тварина в жаху скулило та опиралося.

"Здавалося б, що вже нікуди гірше, але ні. Людство деградує. Серце холоне від побаченого, а вона це робить своїми руками", - так підписала відео автор публікації в Facebook Вікторія Воронкова.

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З'ясувалося, що господиня песика зловживає алкогольними напоями й це не перший випадок знущання з тварини. Після розголосу до неї приїхали волонтери, які закликали поліцію. Двері їм відкрив чоловік, який спочатку заперечував все, а потім зізнався, що таким чином вони хотіли налякати цуценя. У квартирі також була жінка, яка потрапила на відеокадри. Вона тримала собаку на руках і стверджувала, що цуценя саме вилізло у вікно.

Волонтери забрали собаку і відвезли її на огляд у ветеринарну клініку. Крім того, на власників тварини написали заяву за жорстоке поводження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що киянка знайшла свого пса через 11 років після його зникнення.

А також розповідали про те, що в Одесі чоловік на вулиці розстрілював собак.

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