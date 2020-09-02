У Житомирі юний курсант застрелився в перший день навчання: залишив записку

У Житомирі наклав на себе руки юний курсант, який страждав через нерозділене кохання. Хлопця знайшли мертвим, а поруч з ним була прощальна записка.

17-річний хлопець щойно вступив на перший курс інституту імені С. П. Корольова. Трагедія сталася під час навчання на полігоні в наметовому містечку, повідомляє ТСН.

Курсанту видали зброю для навчань, після чого він зник. Через деякий час тіло хлопця знайшли з вогнепальним пораненням неподалік від господарської будівлі. Справою зайнялася військова прокуратура.

Попередня версія - самогубство. У частині розповіли, що він стояв в одному строю, готувався вийти на вогневий рубіж. Але потім "вислизнув".

"Подія сталася з незалежних від проходження військової служби причин. Є передсмертна записка. Звернення до дівчини, все навколо нерозділеного кохання", - розповів начальник Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова Олександр Левченко.

У Житомирі застрелився молодий курсант (відео: ТСН)

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