У Житомирі біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину через дівчинки, яка продавала квіти

У Житомирі чоловік влаштував стрілянину біля супермаркету через те, що жінка нібито змушувала дитину продавати квіти на вулиці, тим самим використовуючи дитячу працю.

Інцидент стався на вулиці Великій Бердичівській біля магазину мережі АТБ. Про це в п'ятницю, 13 листопада, передали в прес-службі поліції.

Як з'ясувалося, один з покупців зробив зауваження жінці, чия 10-річна внучка займалася продажем квітів біля виходу з маркету. Незабаром суперечка переросла у конфлікт з рукоприкладством - чоловік вдарив 47-річну жительку Житомира в обличчя.

Потім він дістав стартовий пістолет і став погрожувати жінці, а також зробив кілька пострілів вгору.

Правоохоронці, які прибули на місце події, затримали хулігана в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

Зброю вилучили та направили на експертне дослідження.

Постраждала жінка отримала направлення для проходження судово-медичної експертизи тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Було відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. Деталі та обставини події з'ясовуються.

У Житомирі біля супермаркету "АТБ" чоловік побив жінку та влаштував стрілянину (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі молодик влаштував погром у супермаркеті та вибив двері головою.

Також ми писали про те, що в серпні в Одесі в магазині підліток влаштував бійку з охоронцем, який образив його маму.