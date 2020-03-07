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У Житомирі вбили відомого волонтера і бійця АТО: нові подробиці

STYLERПодії    07.03.2020 - 12:49
У Житомирі вбили відомого волонтера і бійця АТО: нові подробиці
Бійця АТО вбили в Житомирі

Бійця АТО і волонтера застрелили

Боєць АТО був убитий в Житомирі. Близькі пов'язують цю подію з тим, що колишній військовослужбовець 95-ої бригади Олег Котенко був волонтером. Про вбивство йдеться у прес-службі поліції.

"6 березня у Житомирський відділ поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням в під'їзді одного з будинків обласного центру", - зазначають у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що загиблим є приватний підприємець 1973 року народження. Поруч з тілом перебувала зареєстрована зброя, власником якої він і був.

Поліція стверджує, що було скоєно самогубство, проте мешканка Житомира Галина Ковальчук стверджує, що чоловік не вдався б до такого відчайдушного кроку.

"Олег Котенко. Людина. Розвідник. Волонтер. Будівельник. Друг, якого сьогодні не стало. Ти нескінченно хоробрий, сильний і чесний. Нічого собі, все - людям. Ти безмежно любив свою сім'ю, своїх дівчаток і роботу, від якої горіли очі. Ти надихав і завжди мав мільйони планів і задумів. Немає слів. Все. У випадковості не вірю, не вірю", - написала Ковальчук.

Також про втрату розповіла на своїй сторінці Світлана Ніконорова. Відомо, що у загиблого залишилися дружина і дві доньки. На даний момент поліція веде кримінальне провадження за фактом загибелі і з'ясовує всі обставини події.У Житомирі вбили відомого волонтера і бійця АТО: нові подробиціБоєць АТО Олег Котенко убитий в Житомирі (фото: facebook.com/nikonorovasveta)

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