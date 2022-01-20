У Житомирі підлітки "помстилися" за відмову пустити колядувати: чим це закінчилося (відео)

У Житомирі підлітки "помстилися" чоловікові, який не пустив їх колядувати, і поцупили його запаси картоплі та цибулі, що стояли в коридорі. Камери спостереження в під'їзді багатоповерхівки зафіксували, як троє молодих людей тікали зі своїм трофеєм на вулицю. Втім, незабаром хлопців вдалося вирахувати.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу СК1 .

Розкрадачі овочів

Інцидент з крадіжкою овочів стався на Старий Новий рік. У будівлі тоді зламався доводчик на вхідних дверях, і в під'їзд міг зайти будь-хто. Крім того, того дня на поверсі потерпілого були відкриті металеві грати, і підлітки змогли підійти до дверей квартири, щоб заспівати колядку.

Але господар квартири не захотів відкривати хлопцям і слухати пісню, тому замість солодощів підлітки вирішили забрати цибулю і картоплю.

Коли власник овочів виявив пропажу, то звернувся до сусідів, а ті виклали відео з камер у соцмережі. Також жителі під'їзду припустили, що хлопці просто таким чином захотіли "напаскудити" негостинному чоловікові.

Слава і покаяння

В інтернеті малолітніх викрадачів картоплі та цибулі швидко впізнали, й підлітки після такої слави вирішили повернути овочів ще більше ніж вкрали. Хлопці на знак вибачень докупили крупи, сіль, цукор, і принесли все це чоловікові, якого обікрали.

Однак той не прийняв ані вибачень молодих людей, ані їх підношень. Після чого хлопці винесли всі овочі зі своїм "бонусом" у двір і залишили там. Підлітки кажуть, що красти не хотіли, а таким чином вирішили пожартувати.

"Непонятка вийшла, вирішили поприколюватися з пацанами... Дивак якийсь... Не спрацювало, все, перепрошуємо", - з досадою сказали молоді люди.

Сусіди, своєю чергою, радіють тому, що відео в соцмережах допомогло знайти "недобросовісних колядувальників".

Відео: у Житомирі підлітки обікрали чоловіка, який не захотів слухати колядки

Брутальні колядувальники

Також у Житомирі стався й інший випадок з мстивими колядувальниками, які вирішили "провчити" господарів будинку, куди їх не пустили співати у святковий день в обмін на частування. Після відмови відкрити двері хлопці стали бити ногами по парканах і вирвали домофон.

Постраждалі звернулися до правоохоронців, і ті тепер шукають хуліганів, передає ТСН.

Потерпілі теж опублікували в мережі відео з камер спостереження, і просять впізнати хлопців, які, за їхніми словами, поводилися неадекватно. Сім'я від них очікує тільки почути вибачення.

А от у поліції розповідають, що за дії буйних колядувальників відповідатимуть їхні батьки, яким доведеться заплатити штраф. Крім того, сім'ї порушників поставлять на облік і перевірятимуть ювенальні інспектори.

Відео: у Житомирі підлітки вирвали домофон мешканців будинку, куди їх не пустили колядувати