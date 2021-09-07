У Житомирі дівчинка-підліток загинула, захищаючи матір від злочинця: стали відомі деталі подвійного вбивства

У Житомирі 22-річний хлопець скоїв подвійне вбивство. Він заліз у квартиру в багатоквартирному будинку з розрахунком, що там буде тільки господиня. Але його зустріла дівчинка, яка почала захищати матір. Обидві поплатилися життям.

Загинула 36-річна жінка та її 13-річна донька

Трагедія сталася в Житомирі в суботу, 4 вересня. Сусіди побачили задимлення та викликали рятувальників. Після того як співробітники ДСНС ліквідували пожежу, вони виявили у квартирі тіла господині квартири і її дочки. На тілах загиблих були виявлені сліди поранень.

Через кілька днів співробітники правоохоронних органів затримали 22-річного хлопця, який підозрюється в подвійному вбивстві та підпалі квартири.

Що розповів підозрюваний

Як повідомляє ТСН, молодий чоловік зізнався у скоєнні злочину і повідомив, що планував вчинити тільки крадіжку. Своїх жертв він не знав і просто пішов за жінкою ввечері. Він очікував, що жінка буде у квартирі одна і припустив, що вона в нетверезому стані та буде міцно спати.

Господиня квартири того вечора відпочивала з друзями в кафе, додому поверталася пізно. За словами поліції, швидше за все вона не закрила вхідні двері й просто лягла спати.

"Злочинець розумів, що жінка сама вдома. Він її відстежував, готувався до злочину. Зайшов, побачив, що вона спить, почав збирати коштовності. Спочатку прокинулася дитина, потім жінка. Поки ще з'ясовується, що саме було у квартирі. У кімнаті, де спала жінка, висипав її речі та підпалив", - розповів начальник Житомирської поліції Артем Лісогор.

Дівчинка прокинулася раніше матері та спробувала зупинити злочинця з ножем в руках. Вона захищала маму і вдарила зловмисника в спину.

Злочинець вдарив обох жінок ножем, зібрав всі коштовності, підпалив квартиру, щоб приховати сліди злочину, а потім взяв ключі від автомобіля господині та поїхав. Камери спостереження його виявили за 100 км від міста – в Ружинському районі. Там його оточили зі спецзагоном і затримали.

Вбивати нікого не планував

"Я хотів просто винести коштовності. Вбивати не планував. Наскільки мені було відомо, там була тільки одна п'яна жінка. Дитина завдала мені по спині ножове поранення", - повідомив підозрюваний.

Маму з донькою вже поховали. Рідні та друзі вражені тим, що сталося і спілкуватися з пресою відмовляються.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під вартою на 60 діб. Триває слідство. Молодій людині загрожує довічне ув'язнення.