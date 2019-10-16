У Житомирі автомобіль в'їхав у зупинку: відео інциденту

У Житомирі водій влетів у зупинку (Колаж РБК-Україна)

Під час ДТП на зупинці було багато людей

У Житомирі автомобіль на великій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту в той момент, коли з маршрутки виходили люди. Відео інциденту потрапило на камери відеоспостереження, повідомляє ТСН.

На кадрах відео видно, що легковий автомобіль мчить прямо на зупинку і не звертає увагу на те, що попереду нього інші машини пригальмовують. Щоб не врізатися в інші автомобілі, водій звертає направо і на повній швидкості влітає у зупинку.

В результаті ДТП постраждав один чоловік, який чекав автобуса. З травмами різної тяжкості його госпіталізували у лікарню, і як повідомили медики, загрози його життю немає. Інші пасажири, які в той момент знаходилися на зупинці, на щастя, не постраждали.

На даний момент не повідомляється, чи був водій легкового автомобіля тверезий чи ні. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо даного інциденту.

У Житомирі автомобіль влетів у зупинку транспорту (Відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Полтаві охоронець супермаркету кинувся рятувати постраждалих у потрійному ДТП. Він повертався з роботи, коли почув різкий звук гальм і удари, і кинувся на допомогу, не вагаючись.