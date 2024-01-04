Жилье у границы. За сколько можно купить дом в самом западном селе Украины

Сколько стоило жилье до полномасштабной войны

Среди архивных объявлений можно отыскать несколько вариантов. В прошлом домик у границы продавали даже за 5 тысяч 700 "условных единиц" (обычно так пишут, когда речь идет о долларах или евро). За такие деньги еще два года назад можно было приобрести дом возле села Соломоново в "5 км от украинско-венгерской границы, 35 км от Берегово, 50 км от Мукачево, 60 км от Ужгорода".

Продажа жилья на Закарпатье (скриншот)

Простой дом за 13 тысяч 500 долларов

Сейчас же одним из самых бюджетных вариантов оказался домик почти за 511 тысяч гривен. За эти деньги владелец предлагает небольшое жилье, нуждающееся в ремонте.

"Общая площадь дома 90 квадратных метров, одноэтажный, планировка которого три комнаты, из которых две отдельные, кладовая. (Дом требует ремонта). Земельный участок 14 сотых. Коммуникации во дворе (свет, газ - стояк, вода)", - говорится в описании к объявлению.

Сколько стоит жилье у границы (скриншот)

Дом почти за миллион гривен

Еще одно объявление, которое уже успело стать неактуальным (вероятно, дом уже купили), предлагало недвижимость за 24 тысячи долларов - примерно 972 тысячи гривен. За эти деньги владелец предлагал жилье, в котором уже есть вода и дополнительные помещения на территории.

"Проведена вода в дом, канализация, выход под стиральную машину, душевая кабина, бойлер, 3 комнаты, кухня, летняя кухня, кладовая. Свой двор, 28 соток, огород + ангар, сараи, чердак", - говорилось в описании.

Сколько стоит дом в Ужгородской области (скриншот)

Роскошный вариант за 2,5 миллиона

Для тех, у кого есть больше средств, предлагаются более дорогие дома. Так, за 64 тысячи долларов - примерно 2 миллиона 289 тысяч, владелец продает дом с двумя этажами, на которых размещено пять комнат.

"Общая площадь - 327, 1м/кв. Жилая площадь - 132, 7м/кв. Дом кирпичный. Отопление индивидуальное - газовое + котел на дрова. Подогрев воды - бойлер", - говорится в описании.

Как выглядит дом за 2,5 миллиона гривен у границы (скриншоты)