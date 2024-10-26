Жить долго и быть здоровым: врачи назвали 7 полезных привычек

Чтобы жить долго и быть здоровым, следует соблюдать простые правила в жизни. Врачи из разных уголков мира назвали простые способы, которые помогут сохранить здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Педиатр
Упражнения помогают контролировать вес и снизить уровень жира в организме, кровяное давление и воспаление.
Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных продуктов, сахара и соли вы снижаете риск развития ряда заболеваний.
Следует заменить пластиковые пищевые контейнеры на стеклянные и выбрать многоразовые бутылки для воды.
Когда человек имеет друзей, родственников и знакомых, с которыми ему хорошо проводить время, уровень окситоцина в его организме становится выше. А этот гормон оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние и надлежащую работу нервной системы.
Люди, занимающиеся любой целенаправленной деятельностью или волонтерством, живут гораздо дольше. Поэтому стоит найти ту деятельность, которая вдохновляла бы и приносила положительные эмоции.
Ранее мы сообщали, что есть утром, чтобы продлить жизнь.
Также мужчина, который дожил до 108 лет, назвал три секрета долголетия.