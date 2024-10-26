Жить долго и быть здоровым: врачи назвали 7 полезных привычек

Регулярный спорт

Педиатр

Упражнения помогают контролировать вес и снизить уровень жира в организме, кровяное давление и воспаление.

Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных продуктов, сахара и соли вы снижаете риск развития ряда заболеваний.

Следует заменить пластиковые пищевые контейнеры на стеклянные и выбрать многоразовые бутылки для воды.

Социализация

Когда человек имеет друзей, родственников и знакомых, с которыми ему хорошо проводить время, уровень окситоцина в его организме становится выше. А этот гормон оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние и надлежащую работу нервной системы.

Цель в жизни

Люди, занимающиеся любой целенаправленной деятельностью или волонтерством, живут гораздо дольше. Поэтому стоит найти ту деятельность, которая вдохновляла бы и приносила положительные эмоции.