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Жить долго и быть здоровым: врачи назвали 7 полезных привычек

Какие способы помогут жить долго (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы жить долго и быть здоровым, следует соблюдать простые правила в жизни. Врачи из разных уголков мира назвали простые способы, которые помогут сохранить здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Регулярный спорт

Педиатр

Упражнения помогают контролировать вес и снизить уровень жира в организме, кровяное давление и воспаление.

Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных продуктов, сахара и соли вы снижаете риск развития ряда заболеваний.

Следует заменить пластиковые пищевые контейнеры на стеклянные и выбрать многоразовые бутылки для воды.

Социализация

Когда человек имеет друзей, родственников и знакомых, с которыми ему хорошо проводить время, уровень окситоцина в его организме становится выше. А этот гормон оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние и надлежащую работу нервной системы.

Цель в жизни

Люди, занимающиеся любой целенаправленной деятельностью или волонтерством, живут гораздо дольше. Поэтому стоит найти ту деятельность, которая вдохновляла бы и приносила положительные эмоции.

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Здоровье