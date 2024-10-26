Жить долго и быть здоровым: врачи назвали 7 полезных привычек

Чтобы жить долго и быть здоровым, следует соблюдать простые правила в жизни. Врачи из разных уголков мира назвали простые способы, которые помогут сохранить здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Регулярный спорт

Педиатр Кеннет Консиль из клиники Кливленда рассказал, что уделяет приоритет времени в тренажерном зале, особенно в фитнес-центрах.

"Когда я активен, питаюсь здорово, пью меньше алкоголя и лучше сплю, то чувствую себя хорошо", - добавил он.

Кардиолог Рене Родригес Паро из Калифорнии сказала, что на время перестала заниматься физическими упражнениями и в результате начала чувствовать себя менее счастливой и более истощенной.

"Лишь немного физических упражнений в день все изменит и вы будете чувствовать себя лучше", - отметила врач.

Упражнения помогают контролировать вес и снизить уровень жира в организме, кровяное давление и воспаление.

Соблюдайте растительную диету

Соблюдать растительную диету безусловно сложно, поскольку многие привыкли есть больше мяса. Однако исследования показывают, что такая диета может снизить риск рака.

Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных продуктов, сахара и соли вы снижаете риск развития ряда заболеваний.

Позаботьтесь о своем психическом здоровье

Консультации с различными терапевтами и специалистами по психическому здоровью помогают быть более выносливыми в жизни.

Все поколения испытывают давление и справляются с ним по-разному. Поэтому важно уметь правильно справляться со стрессом.

Психолог советует делать пятиминутную медитацию каждое утро. Это очень сильно повлияет на ежедневные стрессы, связанные с работой.

К тому же это поможет реже зацикливаться на плохих вещах, связанных с высоким кровяным давлением и проблемами со сном.

Ограничьте пластик

Исследователи обнаружили, что микропластик может попадать в организм, поэтому возникает большая вероятность сердечного приступа, инсульта и даже смерти.

Следует заменить пластиковые пищевые контейнеры на стеклянные и выбрать многоразовые бутылки для воды.

Социализация

С годами все теряют общение с родными. Однако, и существует много научных доказательств, подтверждающих то, что с возрастом люди чувствуют себя более социально изолированными, и это, безусловно, может повлиять на здоровье.

Социальная изоляция и одиночество могут повысить риск деменции, сердечных заболеваний, инсульта и тревоги.

Когда человек имеет друзей, родственников и знакомых, с которыми ему хорошо проводить время, уровень окситоцина в его организме становится выше. А этот гормон оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние и надлежащую работу нервной системы.

Можно присоединиться к общественным сообществам, групповым занятиям фитнесом и религиозным организациям, чтобы познакомиться с новыми людьми.

Цель в жизни

Люди, занимающиеся любой целенаправленной деятельностью или волонтерством, живут гораздо дольше. Поэтому стоит найти ту деятельность, которая вдохновляла бы и приносила положительные эмоции.