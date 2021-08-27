У мешканки Харкова після поїздки в Нігерію виявили смертельну тропічну інфекцію

У Харкові на День Незалежності, 24 серпня, місцева мешканка потрапила до лікарні. При цьому у неї виявили тропічну малярію. Жінка заразилася цією інфекцією в Нігерії, звідки повернулася в Україну 16 серпня.

Через чотири дні після повернення на батьківщину, 20 серпня, у жінки з'явилися перші симптоми захворювання: загальна слабкість, головний біль, температура тіла до 38,5 градусів. При цьому вона не поспішала звертатися до лікарів.

Харків'янка розповіла, що під час перебування в Нігерії малярією не хворіла, але її кусали комарі. При цьому вона перед вильотом і під час перебування в країні не приймала протималярійні препарати.

Малярія - інфекційна хвороба, яка найбільш поширена в країнах з тропічним кліматом. При цьому тропічна малярія - дуже небезпечна і може привести до смерті.

Як захистити себе

Якщо ви плануєте поїздку в країну з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, вам необхідно пройти курс профілактичного лікування.

Необхідний вам препарат визначить лікар, враховуючи те, куди ви будете їхати і наскільки там поширена малярія.

Медики відзначають, що профілактичних щеплень проти малярії не існує.