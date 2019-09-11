Жителі Києва задихаються від диму і смогу: причини НП і як уникнути отруєння

У Києві і області в останні пару днів відбуваються масштабні пожежі. Жителі столиці задихаються від запаху диму і смогу, який можна побачить в повітрі столиці неозброєним оком. Що горить, і як уникнути серйозних наслідків для здоров'я - в матеріалі Styler.

Особливо сильно страждають мешканці Харківського масиву, Оболоні і Лісового масиву.

Так, у середу, 11 вересня, відбулося загоряння ринку Юність, неподалік від метро "Лісова". Стовп диму було видно з декількох рацонів на лівому березі столиці. У ДСНС повідомили, що загорілася одна з торгових точок.

Пожежа в Києві (ринок Юність, фото: kiev.informator.ua)

Пожежа в Києві (ринок Юність, відео: YouTube/ДТП Kiev.ua)

А у вівторок, 10 вересня, на лівому березі сталася велика лісова пожежа неподалік від метро "Лісова". Вогонь охопив сотні квадратних метрів. Працівники лісового господарства рили траншеї, щоб вогонь не поширювався далі.

Пожежа в Києві (ліс біля метро "Лісова", фото: tsn.ua)

А мешканці Харківського масиву задихаються від смогу і диму, який доноситься від великих пожеж на торфовищах і сміттєзвалищах.

Пожежа в Бориспільському районі на несанкціонованому звалищі в селі Гнідин, сталася 10 вересня.

"По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить 2 га трав'яного настилу та сміття окремими осередками", - йдеться в повідомленні.

Пожежу на звалищі у Гнідині (фото: ДСНС Київської області)

А в середу, 11 вересня, відбулося загоряння в аеропорту Бориспіль. Повідомляється, що щось дуже сильно горить в аеропорту Бориспіль за терміналом В. За неофіційною версією горять склади.

Пожежа в аеропорту Бориспіль (фото: РБК-Україна)

А в соціальних мережах користувачі повідомляють, що біля злітно-посадкової смуги аеропорту в Борисполі загорілося сміття.

Пожежа в аеропорту Бориспіль (фото: Kyiv Live)

На Оболоні, 11 вересня сталося загоряння в недобудованому ЖК "Французький квартал 2":

Пожежа в Києві (Оболонь: фото, facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі скаржаться на погане самопочуття і виникнення алергічних реакцій через смог.

Дар'я Гераскіна просить фіксувати рівень задимлення, щоб звертатися до влади.

Пожежа в Києві (скрін: facebook.com/Darya Geraskina)

"В місті другий день катастрофічна ситуація з якістю повітря. Запах гару, задушливість, дере в горлі, неможливо спати. Чисте повітря на карті - це показання від 0 до 50 пунктів. Все, що вище - дуже погано. А 150-170 на лівому березі - це взагалі катастрофа", - пише Тарас Кайдан і наводить карту забруднення повітря в столиці.

Пожежа в Києві (скрін: facebook.com/taraskaidan)

В коментарях багато користувачів скаржаться на неприємні наслідки задимлення повітря в столиці.

"Відчуття, як під час весняної алергії, якої у мене немає", - пише один із користувачів.

"Летів на літаку і над містом чітко видно зміг", - пише коментатор.

"Не зовсім зрозуміло, як запах гару, схожий на запах перегорівшої гречки, пов'язаний з транспортом. Швидше торфовища горять, імхо", - намагається зрозуміти причину НП в Києві користувач соцмережі.

Пожежа в Києві (скрін коментарів: facebook.com)

Крім того, користувачі викладають власні фотозвіти, на яких чітко видно серйозна задимленість.

Пожежа в Києві (фото: facebook.com)

Як уникнути серйозних наслідків від отруєння димом і смогом

Уникати тривалого перебування на повітрі, особливо дітям і вагітним жінкам. Не варто зайвий раз відчиняти вікна. А якщо вже довелося, то треба завішувати їх вологою тканиною і періодично її міняти. Саме час включити кондиціонери і системи очищення повітря. Має сенс обмежити від вживання алкогольних напоїв і менше палити. Якщо пахне димом рекомендується одягати захисні маски. Особливо це стосується літніх людей, дітей і тих, хто страждає хронічними недугами: серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, хронічними хворобами легень і алергією. Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей і мікроелементів радять пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочна сироватка), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі. Непогано тимчасово відмовитися від жирної їжі і їсти легкозасвоювану, багату вітамінами і мінеральними речовинами їжу, віддавати перевагу овочам і фруктам. Виключити газовану воду. Потрібно кілька разів на день приймати душ. Промивайте ніс і горло. Для осіб, що страждають серцево-судинними захворюваннями важливо вимірювати артеріальний тиск не менше 2 разів на день, при стійкій артеріальній гіпертензії - звернутися до лікаря. У разі виникнення симптомів гострого захворювання або нездужання (появі задишки, кашлю, безсоння) необхідно звернутись до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у дитячому таборі на Прикарпатті спалахнула пожежа, яка забрала життя 17-річного підлітка.