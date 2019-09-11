Жителі Києва задихаються від диму і смогу: причини НП і як уникнути отруєння

Жителі багатьох районів Києва другу добу задихаються від запаху гару
У Києві і області в останні пару днів відбуваються масштабні пожежі. Жителі столиці задихаються від запаху диму і смогу, який можна побачить в повітрі столиці неозброєним оком. Що горить, і як уникнути серйозних наслідків для здоров'я - в матеріалі Styler.
Особливо сильно страждають мешканці Харківського масиву, Оболоні і Лісового масиву.
Так, у середу, 11 вересня, відбулося загоряння ринку Юність, неподалік від метро "Лісова". Стовп диму було видно з декількох рацонів на лівому березі столиці. У ДСНС повідомили, що загорілася одна з торгових точок.
Пожежа в Києві (ринок Юність, фото: kiev.informator.ua)
Пожежа в Києві (ринок Юність, відео: YouTube/ДТП Kiev.ua)
А у вівторок, 10 вересня, на лівому березі сталася велика лісова пожежа неподалік від метро "Лісова". Вогонь охопив сотні квадратних метрів. Працівники лісового господарства рили траншеї, щоб вогонь не поширювався далі.
Пожежа в Києві (ліс біля метро "Лісова", фото: tsn.ua)
А мешканці Харківського масиву задихаються від смогу і диму, який доноситься від великих пожеж на торфовищах і сміттєзвалищах.
Пожежа в Бориспільському районі на несанкціонованому звалищі в селі Гнідин, сталася 10 вересня.
"По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить 2 га трав'яного настилу та сміття окремими осередками", - йдеться в повідомленні.
Пожежу на звалищі у Гнідині (фото: ДСНС Київської області)
А в середу, 11 вересня, відбулося загоряння в аеропорту Бориспіль. Повідомляється, що щось дуже сильно горить в аеропорту Бориспіль за терміналом В. За неофіційною версією горять склади.
Пожежа в аеропорту Бориспіль (фото: РБК-Україна)
А в соціальних мережах користувачі повідомляють, що біля злітно-посадкової смуги аеропорту в Борисполі загорілося сміття.
Пожежа в аеропорту Бориспіль (фото: Kyiv Live)
На Оболоні, 11 вересня сталося загоряння в недобудованому ЖК "Французький квартал 2":
Пожежа в Києві (Оболонь: фото, facebook.com/dtp.kiev.ua)
Користувачі мережі скаржаться на погане самопочуття і виникнення алергічних реакцій через смог.
Дар'я Гераскіна просить фіксувати рівень задимлення, щоб звертатися до влади.
Пожежа в Києві (скрін: facebook.com/Darya Geraskina)
"В місті другий день катастрофічна ситуація з якістю повітря. Запах гару, задушливість, дере в горлі, неможливо спати. Чисте повітря на карті - це показання від 0 до 50 пунктів. Все, що вище - дуже погано. А 150-170 на лівому березі - це взагалі катастрофа", - пише Тарас Кайдан і наводить карту забруднення повітря в столиці.
Пожежа в Києві (скрін: facebook.com/taraskaidan)
В коментарях багато користувачів скаржаться на неприємні наслідки задимлення повітря в столиці.
"Відчуття, як під час весняної алергії, якої у мене немає", - пише один із користувачів.
"Летів на літаку і над містом чітко видно зміг", - пише коментатор.
"Не зовсім зрозуміло, як запах гару, схожий на запах перегорівшої гречки, пов'язаний з транспортом. Швидше торфовища горять, імхо", - намагається зрозуміти причину НП в Києві користувач соцмережі.
Пожежа в Києві (скрін коментарів: facebook.com)
Крім того, користувачі викладають власні фотозвіти, на яких чітко видно серйозна задимленість.
Пожежа в Києві (фото: facebook.com)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у дитячому таборі на Прикарпатті спалахнула пожежа, яка забрала життя 17-річного підлітка.