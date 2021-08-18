Мешканців Києва будуть вакцинувати прямо в автобусі: коли і де

Де і коли можна вакцинуватися в автобусі?

Такий мобільний центр вакцинації знаходитиметься на Оболоні неподалік від станції метро "Героїв Дніпра"

Час: з 09:00 до 13:00, з 19 по 22 серпня 2021 року.

Всі охочі зможуть отримати щеплення препаратами CoronaVac або AstraZeneca.

При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Відзначимо, що в МОЗ пропонують бонуси за вакцинацію:

1. Всі українці, щеплені від COVID-19 зможуть тиждень безкоштовно дивитися кіно і серіали на популярному порталі MEGOGO. Після вакцинації дають промокод, який можна використовувати в будь-який час до кінця 2021-го.

2. А ті, хто вакцинується з 18 серпня, зможуть отримати безкоштовно квитки на концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський".