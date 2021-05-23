Житель Львова ховав вдома труп дружини заради пенсії

Пенсіонер близько 10 років жив у цивільному шлюбі з жінкою. Восени 2020 року вона померла. При цьому чоловік вирішив приховати це від усіх. Труп дружини він сховав у своєму будинку, де вони жили разом.

Щомісяця пенсіонер знімав з банківської карти пенсію, яка нараховувалася жінці.

На судовому засіданні чоловік свою провину визнав і попросив, щоб його суворо не карали. Крім того, він добровільно повернув до Пенсійного фонду всі незаконно привласнені їм гроші.

У підсумку пенсіонера визнали винним у шахрайстві і суд постановив покарання у вигляді позбавлення волі на один рік. Однак визнав можливим звільнити від реального відбування ув'язнення, встановивши йому випробувальний термін в один рік і шість місяців.