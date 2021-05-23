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Житель Львова ховав вдома труп дружини заради пенсії

Автор: Роман Мирончук

Житель містечка Східниця Львівської області кілька місяців ховав труп цивільної дружини у себе вдома, щоб отримувати її пенсію. Чоловіка звинуватили в шахрайстві.

Про це повідомляють "Факти".

Пенсіонер близько 10 років жив у цивільному шлюбі з жінкою. Восени 2020 року вона померла. При цьому чоловік вирішив приховати це від усіх. Труп дружини він сховав у своєму будинку, де вони жили разом.

Щомісяця пенсіонер знімав з банківської карти пенсію, яка нараховувалася жінці.

На судовому засіданні чоловік свою провину визнав і попросив, щоб його суворо не карали. Крім того, він добровільно повернув до Пенсійного фонду всі незаконно привласнені їм гроші.

У підсумку пенсіонера визнали винним у шахрайстві і суд постановив покарання у вигляді позбавлення волі на один рік. Однак визнав можливим звільнити від реального відбування ув'язнення, встановивши йому випробувальний термін в один рік і шість місяців.

Нагадаємо, в Україні розкрили нову шахрайську схему, жертвами якої стають пенсіонери. Мережа фірм розсилає листівки і СМС про перемогу в "акції" і обіцяє виплатити кілька сотень тисяч гривень.

За вказаним у повідомленні номером телефону оператор повідомляє умову отримання виграшу: купити товар з каталогу. Але після оплати ви отримаєте тільки пропозицію ще що-небудь купити.

Ми також писали про те, що в Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки.

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