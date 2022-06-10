"Жирного орка", який осквернив прапор України у Франції, знайшли: ким він виявився

У Франції виявили чоловіка, який зірвав український прапор з чужого автомобіля та осквернив його - висякався. Виявилося, що чоловік - росіянин і його дружина активно підтримує фейки проти України.
Відео з чоловіком опублікував у Twitter Саша Сотник.
На кадрах відео видно, що чоловік у футболці з російським прапором вискочив зі свого автомобіля, озирнувся по сторонах і зняв з припаркованої машини український прапор. З ним він також нишком повернувся у свій автомобіль і показав на камеру, як в нього сякається.
У коментарях під відео користувач обурилися вчинком чоловіка і досить швидко з'ясували його особу, де він працює і всі дані про його сім'ю.
Виявилося, що чоловіка звуть Ришард Кравчик. Він проживає в місті Лілль і працює в REA-K Express. Дата народження - 7 січня 1984 року. Його дружину звуть Катерина Кравчик. Він - громадянин Франції, а вона - колишня українка!
На сторінці Катерини в Facebook повно пропагандистських відео і фотографій. Вона підтримує не тільки РФ і політику Путіна, вона є ще й прихильницею так званої "ДНР".
Про цю сім'ю писали російські ЗМІ - у 2016 році Катерина не змогла відвезти до Франції свою дочку. Річ у тому, що вона і її дочка - мешканки Севастополя, а значить через санкції відвідати Францію вони не можуть.
У квітні 2013 року Рішар зробив Каті пропозицію, і вони одружилися, а у вересні 2014 року у них народилася дочка.
"Рішар дуже любить Росію і хотів би жити тут, але не може поки переїхати через низку причин, в тому числі та кредитів, узятих у Франції на житло і бізнес", - розповіла Катя в інтерв'ю.
Дочка Рішара і Катерини отримати французьке громадянство не може, вони зверталися до консула в Москві, але той послав їх до Києва.
Поїхати в Севастополь Рішар не може - він порушував правила про перетин кордону і в'їзду в Крим - через Москву і на запрошення. І навіть офіційний шлюб їм не допоміг. Каті виїхати до Франції дозволили, доньці - ні й знову відправили до Києва.
Зараз Рішар Кравчик живе у Франції, займається вантажоперевезеннями та мріє про Росію. Його дружина Катя живе в Севастополі та займається вихованням дітей.
За образу прапора і злодійство Рішара можна притягнути до суду.
Поскаржитися на "героя" можна ось за цим посиланням.
Ось посилання на його профіль у Linkedin.
А ось посилання на його компанію.
До речі, раніше ми писали про те, що окупанти моторошно зганьбилися, знімаючи "переможний" репортаж.
А також розповідали про те, що Анатоліч показав"покидьків, які перейшли на бік орків".