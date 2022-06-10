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"Жирного орка", який осквернив прапор України у Франції, знайшли: ким він виявився

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Лілль, Франція, П'ятниця 10 червня 2022 14:54
"Жирного орка", який осквернив прапор України у Франції, знайшли: ким він виявився У Франції знайшли чоловіка, який осквернив прапор України (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Франції виявили чоловіка, який зірвав український прапор з чужого автомобіля та осквернив його - висякався. Виявилося, що чоловік - росіянин і його дружина активно підтримує фейки проти України.

Відео з чоловіком опублікував у Twitter Саша Сотник.

На кадрах відео видно, що чоловік у футболці з російським прапором вискочив зі свого автомобіля, озирнувся по сторонах і зняв з припаркованої машини український прапор. З ним він також нишком повернувся у свій автомобіль і показав на камеру, як в нього сякається.

Українці обурені вчинком

У коментарях під відео користувач обурилися вчинком чоловіка і досить швидко з'ясували його особу, де він працює і всі дані про його сім'ю.

  • Черговий орк
  • Бздливий, все бігом
  • Мерзота
  • Скотиняка мерзотна. Тільки тишком нишком і можуть гадити. Боягузливе до тремтіння в напівзігнутих колінах. На фронті такі тільки мирних жителів вбивають і мародерять, коли вилізуть з кущів в оброблених штанях.
  • Сопливі тварини
  • Скріпи духовні, скрізь на*рать
  • Крисак жирний, навшпиньки підійшов, щоб ніхто не бачив
  • Нагорода знайде свого героя

Хто він такий

Виявилося, що чоловіка звуть Ришард Кравчик. Він проживає в місті Лілль і працює в REA-K Express. Дата народження - 7 січня 1984 року. Його дружину звуть Катерина Кравчик. Він - громадянин Франції, а вона - колишня українка!

На сторінці Катерини в Facebook повно пропагандистських відео і фотографій. Вона підтримує не тільки РФ і політику Путіна, вона є ще й прихильницею так званої "ДНР".

Про цю сім'ю писали російські ЗМІ - у 2016 році Катерина не змогла відвезти до Франції свою дочку. Річ у тому, що вона і її дочка - мешканки Севастополя, а значить через санкції відвідати Францію вони не можуть.

&quot;Жирного орка&quot;, який осквернив прапор України у Франції, знайшли: ким він виявивсяПара познайомилася у 2012 році ще в Україні Рішар приїхав на Чемпіонат до Києва, а потім вирішив відвідати Казантип в Євпаторії. Але випадково потрапив до Севастополя, де познайомився з Катею Бушмакіною. Вона показала йому місто і закрутився роман.

У квітні 2013 року Рішар зробив Каті пропозицію, і вони одружилися, а у вересні 2014 року у них народилася дочка.

"Рішар дуже любить Росію і хотів би жити тут, але не може поки переїхати через низку причин, в тому числі та кредитів, узятих у Франції на житло і бізнес", - розповіла Катя в інтерв'ю.

Дочка Рішара і Катерини отримати французьке громадянство не може, вони зверталися до консула в Москві, але той послав їх до Києва.

Поїхати в Севастополь Рішар не може - він порушував правила про перетин кордону і в'їзду в Крим - через Москву і на запрошення. І навіть офіційний шлюб їм не допоміг. Каті виїхати до Франції дозволили, доньці - ні й знову відправили до Києва.

&quot;Жирного орка&quot;, який осквернив прапор України у Франції, знайшли: ким він виявивсяІ основна причина відмови: у свідоцтві про народження Василини записано, що дівчинка народилася на території, яка окупована РФ, а у самої Каті та у її сина від першого шлюбу - Севастополь, Україна. Тому її з сином випускають до Франції, а дочку - ні.

Зараз Рішар Кравчик живе у Франції, займається вантажоперевезеннями та мріє про Росію. Його дружина Катя живе в Севастополі та займається вихованням дітей.

За образу прапора і злодійство Рішара можна притягнути до суду.

Поскаржитися на "героя" можна ось за цим посиланням.

Ось посилання на його профіль у Linkedin.

А ось посилання на його компанію.

До речі, раніше ми писали про те, що окупанти моторошно зганьбилися, знімаючи "переможний" репортаж.

А також розповідали про те, що Анатоліч показав"покидьків, які перейшли на бік орків".

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