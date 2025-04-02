У женщин или мужчин? Ученые выяснили, у кого чаще всего возникают сердечно-сосудистые болезни

Детали исследования

Новое исследование, представленное на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, изучало данные более 175 000 канадцев. Исследование длилось с 2009 по 2017 годы.

Участники, которые не имели в анамнезе сердечных заболеваний в начале исследования, предоставили информацию о своем рационе, сне, физических упражнениях, употребляли ли они никотин. К тому же выяснили уровень глюкозы и холестерина в крови, а также имели ли они высокое кровяное давление или ожирение. Как известно, все факторы связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи приняли к сведению также информацию, был ли у людей инсульт, сердечный приступ, сердечная недостаточность и другие заболевания.

Женщинам, участвовавшим в исследовании, было в среднем 47 лет, а мужчинам - 50.

54% женщин по сравнению с 35% мужчин придерживались идеальной диеты (ели пять порций фруктов и овощей ежедневно), а 73% женщин по сравнению с 68% мужчин имели нормальное артериальное давление. Большинство людей в исследовании имели нормальный уровень глюкозы, но женщин было немного больше, чем мужчин - 92% по сравнению с 89%.

Однако мужчины опережают женщин только по одному показателю: физической активности. Только 70% женщин получали достаточно физических упражнений, тогда как у мужчин показатель был 73%.

Как оказалось, определенные факторы риска имели большее влияние на развитие сердечно-сосудистых болезней именно у женщин.

Что это означает для женщин

Доктор медицинских наук Манеш Суд сказал, что гормоны и менопауза могут влиять на риск сердечных заболеваний у женщин.

До менопаузы женский организм защищен эстрогенами, которые способствуют эластичности сосудов и поддерживают нормальный уровень холестерина. Но после менопаузы уровень эстрогена падает, что повышает риск атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых проблем.

Другое исследование показало, что если женщины выкуривают такое же количество сигарет в течение того же времени, что и мужчины, то у них на 25% больше шансов заболеть сердечными заболеваниями.

"Большая теория относительно здоровья сердечно-сосудистой системы заключается в том, что женщины часто ставят себя ниже своей семьи, друзей, профессии, и это часто влияет на их здоровье", - объяснил эксперт.

Кроме того, плохое питание является распространенным фактором риска, а быстрый темп жизни может вызвать больше стресса женщинам, чем мужчинам.

Поэтому соблюдение правильного питания, снижение "плохого" холестерина и держать в норме артериальное давление является чрезвычайно важным для избежания сердечно-сосудистых болезней в будущем.

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