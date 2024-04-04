Они существуют: врач рассказала о женских презервативах и как их использовать

Как возникли

Изобрел женские (внутренние) презервативы датский врач Лассе Хессель (Lasse Hessel) в конце 1980-х.

Причиной создать такие кондомы стало, прежде всего, распространенное нежелание мужчин использовать обычный презерватив из-за "потери чувствительности и ослабления эрекции".

Также женские презервативы - хороший выбор для тех, кто хочет самостоятельно контролировать процесс и быть уверенными в безопасности.

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что выглядит этот контрацептив иначе, чем мужской - имеет больший размер и два кольца на концах. Закрытое кольцо (иногда мягкий диск) вводится внутрь влагалища до шейки матки и выполняет функцию фиксации внутри.

Наружное открытое кольцо размещается на вульве и прикрывает ее часть - это также уменьшает риск передачи инфекций. Вводить женский презерватив можно за время до секса.

Сейчас все больше этих контрацептивов производится из латекса, который используют для обычных мужских презервативов.

Уровень надежности

Уровень надежности женских кондомов несколько ниже, чем у мужских - при идеально правильном использовании разрывы или другие проблемы могут случаться не более чем в 5% случаев (у мужских - до 1-2%).

Для женских презервативов работают общеизвестные правила:

использовать можно только один раз

покупать кондомы проверенных производителей

обращать внимание на срок годности

проверять на наличие повреждений перед использованием

Вместе с женскими презервативами не лишним будет использовать лубрикант. Если изделие из латекса обязательно на водной основе. Жирные вещества (в том числе массажные масла, кремы и т.п.) разрушают структуру латекса, что приводит к разрывам материала.

Врач добавила, что во время полового акта с использованием женского презерватива важно следить, чтобы от фрикций (трения) он не сместился, не попал полностью внутрь влагалища, не порвался.