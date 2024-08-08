Женская депрессия, достойная "Оскара": 5 причин посмотреть фильм "Одержимая"

8 августа в ограниченный прокат выходит фольк-хоррор "Одержимая" Северина Фиала и Вероники Франц, покоривший жюри Берлинского кинофестиваля в лице Оксаны Забужко в этом году.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о чем этот фильм и почему его нужно посмотреть.
Это история, вдохновленная реальными историческими событиями в Австрии XVIII века - время, когда женщина не имела прав, должна родить сына и могла совершить самоубийство на фоне депрессии только из-за совершения преступления.
Выдвижение на "Оскар"
Лента о девушке из бедной семьи, которая выходит замуж и поселяется в отдаленном доме ее избранника посреди густого леса, будет соревноваться за номинацию на премию "Оскар" 2025 в категории "Лучший международный фильм" от Австрии. Страна стала второй в мире, кто в этом году определился с претендентом после Ирландии.
Художественная ценность
Лента получила награду "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад (операторская работа) на Берлинском кинофестивале. Над этим работал Мартин Гшлахт, который выигрывал операторские фестивали и премии ("Малыш Джо", "Я вижу, я вижу"). Камера и зритель будто погружается в мир 18 века, настолько правдоподобный, и из-за этого страшный.
"Мы пытались открыть фильм реальности. Итак, если говорить о сценах с рыбалкой, то это были настоящие рыбаки на карпах. Когда речь идет о священнике, то он настоящий священник. Мы хотели, чтобы в фильм вошла реальная жизнь, что сделало его более доступным для всех времен. Когда вы говорите, что это было почти как документальный фильм, то должна сказать - мы попросили наших актеров и актрис жить в тех домах. Они там готовили, они месяцами носили одежду своих героев - свои костюмы", - рассказывает режиссер Вероника Франц.
Творческая команда и их переход от жанрового хоррора в арт-ужастик
Над лентой работала продюсерская компания Ульриха Зайдля - скандального и одновременно одного из самых авторитетных австрийских кинематографистов, известного своим фильмом "Римини" и трилогией "Рай".
Создали фильм не менее смелые режиссеры - дуэт Северина Фиала и Вероники Франц. Их предыдущие гороры "Я вижу, я вижу" и "Сторожка" принимали участие в жанровых кинофестивалях Европы.
"Мы не думаем о наших фильмах, что они принадлежат хоррору или артхаусному кино. Просто в какой-то момент мы начинаем интересоваться определенными аспектами истории или персонажа, а потом начинаем разрабатывать фильм. Какой бы ярлык кто-то не наклеил на это позже, не наше это дело. Этот фильм рассказывает о внутренних ужасах женщины Он имеет дело с депрессией, поэтому имеет аспекты, которые кажутся довольно ужасными. С точки зрения структуры, если бы мы превратили его в обычный ужастик, он бы обидел настоящую жизнь женщины, на чьей истории основан фильм. Это то, что вело нас, и это то, что решило, что это больше артхаусный фильм, нежели прямой ужастик", - комментирует режиссер Северин Фиал.
Научная основа
Отправной точкой стал подкаст. В эпизоде This American Life исследовательница говорила о лазейках во избежании церковного докторизма, в частности о том, что человеку в 18 веке не позволено совершить самоубийство, потому что это самый плохой грех - именно такой, в котором он никогда не может покаяться или исповедоваться.
Поэтому люди того времени придумали убить кого-нибудь другого, чтобы казнить себя за это преступление. Ибо перед казнью еще могли исповедоваться и попасть в рай. Это сотни случаев, по всей Европе, и преимущественно так поступали женщины. Две трети женщин, которые казнили, совершили убийство ради прерывания собственной жизни.
Режиссерский дуэт это повергло в шок. Они нашли протоколы допросов, но не было никаких дневников от лица жертв - такое было время, когда чувства не имели значения. Некоторые протоколы их доводили до слез, так что было решено снимать об этом кино.
Рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 89% с отличием "Сертифицированная свежесть", присуждаемым картинам с лучшими рецензиями и зрительским рейтингом 90%.
Издание Variety назвало ленту "красивым, но потрясающе мрачным видением женской депрессии в Австрии XVIII века". В то время как Deadline подчеркивает, что это "мощная история безумия одной женщины" и "фильм, дающий голос ужасной истории женщин, сотни лет находившейся под облачным ковром молчания".
The Hollywood Reporter пишет, что "Франц и Фиала строят свой фильм вокруг исторических исследований периода, когда хроническая депрессия побудила сотни людей по всей Европе - преимущественно женщин - спасаться от ада своей повседневной жизни, совершая убийства".
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