Женщина сбросила половину веса своего тела совершенно без "тренажерки": как ей это удалось

Британская медсестра сбросила почти половину своего веса и сменила платье на два размера меньше.
Как женщине удалось это сделать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Никола Уэйкленд из Британии имела риск развития сердечно-сосудистых, воспалительных и аутоиммунных заболеваний. К счастью, она отказалась от фастфуда, улучшила свой рацион и принялась регулярно заниматься спортом дома.
Мать двоих детей увидела, что килограммы начинают таять в течение четырех месяцев после того, как соблюдали план питания Goal Plans от MuscleFood.
Никола работает медсестрой в больнице, поэтому фастфуд был ее любимой едой на протяжении многих лет.
К моменту 33 лет женщина весила 127 килограммов и носила одежду 18 размера.
Но теперь она носит одежду 16 размера и предпочитает здоровую пищу, включая бурито на завтрак, жаркое с рисом и курицей, белковую пиццу и три закуски с высоким содержанием белка в день.
"Мой обычный день приема пищи обычно состоял из миски хлопьев на завтрак, а потом или KFC, или McDonald's на обед и ужин. Я пробовала разные диеты и подсчет калорий, но поскольку у меня не было времени или сил готовить еду, ни одна из них мне не подошла", - поделилась Никола.
Никола сбросила почти половину своего веса (Скриншот)
Планы питания помогли медсестре изменить свое здоровье, благодаря питательной пище и здоровым закускам.
"Вместо того, чтобы сосредотачиваться на цифрах на весах, я больше интересовалась тем, как улучшатся мои внутренние показатели здоровья, когда я похудею. Когда появились мои первые результаты анализа крови, я была удивлена, узнав, что мой уровень омега- 6 был в нездоровом диапазоне, что означало, что я буду подвергаться риску серьезных сердечных и аутоиммунных заболеваний, которые, как мама двоих детей, вызвали большую обеспокоенность для меня", - рассказала она.
Дело не только во внешнем виде, а в том, что ожирение приводит к очень серьезным проблемам здоровья и влияет на все внутренние органы.
Никола придерживается здорового питания, а не голодания и стала примером для своих детей и мужа.
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