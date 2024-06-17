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Женщина сбросила половину веса своего тела совершенно без "тренажерки": как ей это удалось

Понедельник 17 июня 2024 12:55
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Женщина сбросила половину веса своего тела совершенно без "тренажерки": как ей это удалось В Британии женщина сбросила почти половину своего веса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Британская медсестра сбросила почти половину своего веса и сменила платье на два размера меньше.

Как женщине удалось это сделать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Как женщине удалось похудеть

Никола Уэйкленд из Британии имела риск развития сердечно-сосудистых, воспалительных и аутоиммунных заболеваний. К счастью, она отказалась от фастфуда, улучшила свой рацион и принялась регулярно заниматься спортом дома.

Мать двоих детей увидела, что килограммы начинают таять в течение четырех месяцев после того, как соблюдали план питания Goal Plans от MuscleFood.

Никола работает медсестрой в больнице, поэтому фастфуд был ее любимой едой на протяжении многих лет.

К моменту 33 лет женщина весила 127 килограммов и носила одежду 18 размера.

Но теперь она носит одежду 16 размера и предпочитает здоровую пищу, включая бурито на завтрак, жаркое с рисом и курицей, белковую пиццу и три закуски с высоким содержанием белка в день.

"Мой обычный день приема пищи обычно состоял из миски хлопьев на завтрак, а потом или KFC, или McDonald's на обед и ужин. Я пробовала разные диеты и подсчет калорий, но поскольку у меня не было времени или сил готовить еду, ни одна из них мне не подошла", - поделилась Никола.

Женщина сбросила половину веса своего тела совершенно без &quot;тренажерки&quot;: как ей это удалось

Никола сбросила почти половину своего веса (Скриншот)

Как питалась британка

Планы питания помогли медсестре изменить свое здоровье, благодаря питательной пище и здоровым закускам.

"Вместо того, чтобы сосредотачиваться на цифрах на весах, я больше интересовалась тем, как улучшатся мои внутренние показатели здоровья, когда я похудею. Когда появились мои первые результаты анализа крови, я была удивлена, узнав, что мой уровень омега- 6 был в нездоровом диапазоне, что означало, что я буду подвергаться риску серьезных сердечных и аутоиммунных заболеваний, которые, как мама двоих детей, вызвали большую обеспокоенность для меня", - рассказала она.

Дело не только во внешнем виде, а в том, что ожирение приводит к очень серьезным проблемам здоровья и влияет на все внутренние органы.

Никола придерживается здорового питания, а не голодания и стала примером для своих детей и мужа.

Женщина сбросила половину веса своего тела совершенно без &quot;тренажерки&quot;: как ей это удалосьРезультаты похудения за 4 месяца (Скриншот)

Кстати, тренер рассказал, как похудеть раз и навсегда.

Напомним, что тренер назвал лайфхаки похудения, о которых вы могли не догадываться.

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