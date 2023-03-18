Женщина потеряла 5 беременностей, но простой курс антибиотиков изменил все

Потеря 5 беременностей

Почти сразу после знакомства Дианы со своим возлюбленным 41-летним Майком Гросвенором в мае 2018 года пара решила завести детей. Спустя всего четыре месяца после прекращения контрацепции женщина узнала, что беременна. Впрочем, 12-недельное сканирование показало, что у нее произошел выкидыш.

Далее у Дианы было еще три подобных выкидыша - в августе 2019 года, феврале 2020 года и августе 2020 года.

Диана с сыном Фредди (фото: mirror)

Пара прошла обследование и медики не обнаружили никаких отклонений - оба были здоровы.

"Врачи просто сказали нам, что нам не повезло, и мы должны продолжать попытки", - признается Диана.

Женщина снова забеременела, но на этот раз это была внематочная беременность. Врачи были вынуждены удалить Диане правую маточную трубу, чтобы спасти ее жизнь.

"Я была достаточно сильной на протяжении всех моих потерь, у меня была вера и надежда, но после внематочной беременности я впервые начала отчаиваться", - рассказывает женщина.

Только шестая беременность закончилась успешными родами (фото: mirror)

После этого супруги поехали в исследовательский центр в Ковентри от благотворительной организации Tommy's, где у Дианы диагностировали эндометрит.

"Это означало, что мои эмбрионы не могут имплантироваться, и это потенциально могло быть причиной того, почему я теряла своих детей каждый раз на шестинедельном сроке", - объясняет Диана.

Женщина признается, что даже рассматривала вариант суррогатного материнства и усыновления, потому что думала, что уже не сможет сама родить ребенка.

Майк Гросвенор с сыном (фото: mirror)

Рождение долгожданного сына

В январе 2021 года женщине назначили курс антибиотиков на 14 дней.

"Поскольку это было испытание, никто не знал, что произойдет, но врачи сказали мне, что прошедшие тестирование женщины имели очень хороший процент успеха", - говорит Диана.

Через год женщине удалось зачать ребенка. Медики тщательно отслеживали беременность и 20 декабря 2022 Диана родила здорового мальчика.

Фредди родился 20 декабря 2022 года (фото: mirror)

"Мне было так страшно, когда я подумала: "А что если он не жив". Это было огромное облегчение, как только я увидела его лицо, мне просто нужно было услышать, как он плачет, и тогда я расслабилась", - рассказывает Диана.

Супруги очень радуются, что им все-таки удалось стать родителями. Признают, что многие другие пары после таких неудач оставили бы попытки рождения ребенка.

"Мы прошли через столько душевной боли, чтобы иметь его, иногда я чувствовала себя действительно одинокой. Я хочу, чтобы другие женщины знали, что есть надежда", - говорит счастливая мать.

В Великобритании каждая четвертая беременность заканчивается выкидышем, по данным благотворительной организации Tommy's.

Сейчас Диана проводит сбор средств, которые планирует направить организации Tommy's. Поскольку те временно прекратили свои исследования из-за нехватки финансов.