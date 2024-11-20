Женщина весом в 157 килограммов сбросила половину: как ей удалось похудеть

40-летняя женщина весила 157 килограммов до похудения и была в депрессии из-за своего веса. Еще с детства она привыкла заедать стресс и очень мало двигаться.

Как Бетти Кувер сбросила половину своего веса

У Бекки были проблемы с весом, начиная с 16 лет. Ей сделали операцию на спине, чтобы устранить проблемы, связанные с весом, и ее хирург сказал, что если она не станет худеть, ей понадобится полный спондилодез.

Уровень сахара в крови, холестерина, АД и частоты сердечных сокращений у нее были высокими. Она была в депрессии, плохо спала.

"Я рентгентехник, и мне просто не хватало сил постоянно бегать туда-сюда, чтобы обслуживать пациентов", - жаловалась она.

Так выглядела Бекки до похудения (Скриншот)

Ходить пешком

Первое, что сделала Бекки, она начала ходить пешком и со временем добавила больше упражнений по мере того, как ее физическая форма улучшилась. Она увеличила скорость и расстояние и записалась в местный тренажерный зал.

Она медленно занималась на эллиптическом тренажере, а затем подключила тренировки с отягощениями.

Теперь она занимается каждое утро и ходит в спортзал пять дней в неделю. Она полагается на цитату для мотивации: ничего не поменяется, если ты не будешь этого менять.

"На выходных я гуляю. Когда я выхожу на природу, моя психическая стабильность намного лучше. Мое настроение лучше, я лучше сплю", - говорит она.

Кроме прогулок возле своего дома в Панксатоне, штат Пенсильвания, американка любит возиться в саду, ездить на велосипеде, проводить время с собакой.

Бекки похудела на 72 килограмма (Скриншот)

Замена ультраобработанных продуктов

Она заменила сахар и обработанные комфортные продукты на более здоровые варианты. Бекки также просмотрела свою диету, сократив или исключив безалкогольные сладкие напитки, шоколад, обработанную пищу, хлеб и углеводы.

"Я отказалась от добавления сахара. Я не ем ничего сладкого, например печенье или пирожное, если это не особый случай", - рассказала она.

Женщина ограничила потребление калорий до 1200 в день и со временем начала практиковать интервальное голодание. К примеру, она пропускает завтрак, ест тунец и крекеры на обед, а на ужин ест белок и овощи.