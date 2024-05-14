Женщина сбросила 57 кг за 13 месяцев благодаря одной "противоречивой" диете: что она ела

Как британка сбросила вес

Все это время женщина придерживалась очень низкокалорийной, противоречивой Кембриджской диеты, также известной как диета 1:1.

"Я обожаю сладкое, это моя реальная проблема, я не могу удержаться, когда вижу вкусности", - рассказывала ранее Верити.

Она отказалась от больших порций в пользу трех приемов пищи с высоким уровнем белка.

У Верити из Ливерпуля есть сын, по ее словам, она всегда боролась со своим весом. Даже шоппинг был для нее испытанием, потому что она потела и задыхалась.

Она обожала сладкие ликеры, такие как Бейлис, конфеты с алкоголем, жирные пироги с мясом, пудинги.

Бамбури пообещала, что 2020 год будет для нее последним Рождеством с избыточным весом. И она сдержала слово.

Так выглядела Верити до похудения (Скриншот)

"Я пыталась сидеть на диете бесчисленное количество раз. Однако в этот раз я была твердо настроена придерживаться этого", - вспоминает женщина.

В своем тяжелом весе Бамбури весила 135 килограммов. Она сказала, что сбросила 5 кг за первую неделю на кембриджской диете и 12 кг за первый месяц.

Британка сбросила почти 57 кг за 13 месяцев (Скриншот)

В чем состоит Кембриджская диета

План экстремального питания, разработанный в 1960-х годах, основан на потреблении продуктов с ограниченной калорийностью, таких как коктейли и супы. Эксперты по вопросам питания уже давно выражают обеспокоенность безопасностью диеты, особенно ее этапов, которые базируются на "голодании".

Популярная кембриджская диета предполагает несколько вариаций, имеющих свою четко определенную суточную калорийность. Таким образом, при соблюдении данной системы питания человек может употреблять от 415 калорий в день до 1500 и более.